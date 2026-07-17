Puente insta a Puigdemont a volver a España aunque lo detengan: «Sería un gesto de liderazgo político, lo tiene a huevo»

El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante el encuentro con el rector de la Universidad Politécnica de Cracovia el pasado jueves. Miguel ángel Gayo Macías | EFE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha instado este viernes al líder de Junts, Carles Puigdemont, a volver a España tras la sentencia emitida el jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se avala la ley de amnistía. En este sentido, Puente ha asegurado que sería «un gesto de liderazgo político». «Si yo fuera el señor Puigdemont yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda [...] y que me detengan y que me lleven a prisión», ha insistido Óscar Puente en una entrevista en Las Mañanas de RNE, recogida por Europa Press.

El titular de Transportes ha criticado que «hay cosas que son insostenibles» a las que «hay que plantarles cara de una vez». «Lo tiene a huevo». Ha reivindicado que, aunque el Gobierno tenga la obligación de detener al líder independentista por orden judicial, él si fuera Puigdemont regresaría a España. «Yo lo que haría es tomar una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional», ha insistido. «Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido que yo sea libre pues vamos a ponernos todos colorados de una vez», ha expresado el ministro. Y ha zanjado: «Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo».

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Junqueras cuestiona la «frivolidad» de Junts

Esquerra está dispuesta a apoyar al Gobierno hasta el final de la legislatura. Lo ha confirmado el presidente del partido, Oriol Junqueras, que ha dejado claro que la alternativa, un Gobierno de PP y Vox, es un riesgo, especialmente para Cataluña. Y ha cuestionado la «frivolidad» de Junts al flirtear con la posibilidad de forzar la caída del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha afeado su incapacidad para luchar contra la corrupción.

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Lo ha hecho en una conferencia en Madrid destinada a fijar la hoja de ruta de ERC tras la sentencia. Una decisión que Junqueras ha presentado como una «victoria» independentista y que ha contrapuesto a la «efervescencia de nuevos casos de corrupción» en el entorno del PSOE, los «juicios vieja corrupción del PP» y los «casos en torno al presidente» con el «lawfare de siempre pero nuevas víctimas».

En este contexto, Junqueras ha señalado como «extremadamente frívolo flirtear con una moción censura o una cuestión confianza, obviando lo que representan Vox y PP» a los que ha acusado de suponer un «riesgo» para la democracia liberal, la convivencia territorial y los derechos sociales. Una bofetada a Junts, a los que ha apelado, sin embargo, para mantener la mayoría de la investidura en lo que queda de legislatura.

Corrupción socialista

De hecho, Junqueras ha dejado claro que su apoyo al Gobierno ya no se basa en la «confianza» en un PSOE «demasiado débil y desestabilizado internamente». El republicano ha reprochado a los socialistas que «nos han defraudado» por su «incapaz para resolver los casos de corrupción que siempre le acaban afectando». Y ha explicado que «estamos aquí para conseguir que legislatura permita» completar la condonación de parte de la deuda FLA de las comunidades autónomas, aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica y aprobar unos Presupuestos Generales.

«Nosotros queremos aprovechar el tiempo» y ha demandado a Junts, Sumar, Podemos y el resto de la mayoría de la investidura que remen también en el mismo sentido. Pero también ha lanzado una advertencia al Gobierno al señalar que «ayudaremos a que la administración general del Estado estado tenga los mejores presupuestos posibles» pero «para que sea posible el Gobierno debe creérselo. Si la operación presupuestos es algo más que una campaña publicitaria ahí estaremos, exigentes y dialogantes, porque nuestro lema nunca ha sido 'el cuanto peor mejor».

En este sentido, Junqueras ha lanzado también una advertencia a las instancias judiciales, a las que ha acusado de «perseguir» al entorno de Pedro Sánchez. «Cuanta más presión y acoso por parte de algunas partes del sistema judicial exista, más incentivos tendrá en resistir» ha señalado. Aunque también ha advertido al socialista de que «cuanto más quiera hacer durar la legislatura más incentivos tendrán los que quieren hacerle caer para presionar más, y exigir el pasaporte, los billetes del avión y los tickets del taxi…». Una «escalada entre la agresividad de unos y la voluntad de resistir de otros que no sabemos dónde acaba, pero todo el mundo sabe que acaba mal».