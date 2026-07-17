El DAO de la Guardia Civil insinúa en el Senado que la UCO peca de «vanidad», «exceso de protagonismo» y «proactividad tóxica»

El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante su comparecencia en el Senado. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

No se acogió a su derecho a guardar silencio a pesar de las graves acusaciones penales que pesan contra él, entre ellas la de conspirar contra sus propia gente. El director adjunto operativo (DAO) de la