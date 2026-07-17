El DAO de la Guardia Civil insinúa en el Senado que la UCO peca de «vanidad», «exceso de protagonismo» y «proactividad tóxica»
MADRID / COLPISA
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Manuel Llamas, desafiante, minimiza su imputación por prevaricación y obstrucción a la Justicia: «Lo único que ha hecho el señor Pedraz es citarme para oírme»17 jul 2026 . Actualizado a las 13:10 h.
No se acogió a su derecho a guardar silencio a pesar de las graves acusaciones penales que pesan contra él, entre ellas la de conspirar contra sus propia gente. El director adjunto operativo (DAO) de la