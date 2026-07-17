El DAO de la Guardia Civil insinúa en el Senado que la UCO peca de «vanidad», «exceso de protagonismo» y «proactividad tóxica»

Íñigo Goñi / Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante su comparecencia en el Senado.
El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante su comparecencia en el Senado. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

Manuel Llamas, desafiante, minimiza su imputación por prevaricación y obstrucción a la Justicia: «Lo único que ha hecho el señor Pedraz es citarme para oírme»

17 jul 2026 . Actualizado a las 13:10 h.

No se acogió a su derecho a guardar silencio a pesar de las graves acusaciones penales que pesan contra él, entre ellas la de conspirar contra sus propia gente. El director adjunto operativo (DAO) de la

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