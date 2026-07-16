El Tribunal Supremo mantendrá la orden de detención de Puigdemont tras el fallo del TJUE

Puigdemont, este martes en Bruselas, antes de su reunión con Illa. OLIVIER MATTHYS | EFE

El Tribunal Supremo mantendrá la orden de detención del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario. Así lo han señalado a Efe fuentes jurídicas, que han recordado que el Alto Tribunal, y en concreto el juez Pablo Llarena, siempre ha mantenido la orden de detención en aplicación de la ley de amnistía, que en su artículo 1 establece que la amnistía no puede aplicarse a los delitos de malversación que se hubieran cometido para lograr un beneficio personal de naturaleza patrimonial.

El Supremo consideraba que Puigdemont sí cometió ese delito y, por ello, mantuvo la orden en virtud de ese precepto y no porque considerara que la ley de amnistía podía ser contraria al derecho europeo o a la Constitución, recalcan las fuentes. Estas insisten en que se mantuvo la orden de detención porque aunque la ley de amnistía fuera conforme al derecho europeo, como ha sentenciado el TJUE, la norma española deja claro que no se aplica a los citados delitos de malversación. «Y esa circunstancia no cambia con la sentencia del TJUE», apostillan las fuentes.

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Además, dejan claro que el fallo del tribunal europeo no obliga al Supremo a nada porque «nada dice que se enfrente a la decisión de no amnistiar que adoptó en su día el Tribunal Supremo», concluyen.