Puigdemont cree que el «partido» de la amnistía sigue: «Sabemos a quién nos enfrentamos»

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo GLÒRIA SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este jueves que el partido de la amnistía sigue en marcha, aunque ahora ya no se jugará en Europa, sino «en el Bernabéu»: «Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño», ha advertido. En un mensaje en la red social X, Puigdemont se ha posicionado así después de que esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya determinado que la amnistía es conforme al derecho comunitario, lo que allana su regreso a Cataluña, que abandonó en el 2017, a la espera de que el Constitucional decida si rectifica al Supremo y le aplica la ley.

«Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para poner fin a la represión no ha terminado», ha indicado el líder independentista, para quien es necesario cerrar este ciclo no por el beneficio personal de los afectados, sino «para poder recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña».

Asimismo, ha admitido que el contexto actual es «más difícil y hostil», puesto que el independentismo es objeto de «una división que al españolismo le encanta». También ha advertido a los tribunales españoles de que, si se siguen negando a aplicar la norma de forma integral, «no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán enfrentándose con el derecho europeo». «El TJUE no podía ser más nítido y no ha dejado ninguna grieta a través de la cual se pueda discutir nuestra victoria», ha apostillado.

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Tercera victoria del independentismo

Puigdemont ha sostenido que esta es la tercera victoria lograda por el independentismo en Europa y que ahora se ha blindado una medida que inicialmente no quisieron el actual presidente catalán, Salvador Illa, el PSC, el PSOE ni la «derecha política, mediática y judicial española». «Tampoco la quería Pedro Sánchez... hasta que necesitó los votos de Junts per Catalunya», ha agregado.

Asimismo, ha defendido el primer «no» de los siete diputados de su formación en el Congreso al redactado de la norma, asegurando que el tiempo les ha dado la razón. Con todo, ha señalado que el partido que a partir de ahora tendrá lugar en el Bernabéu se disputará «con los árbitros y el público decantados hacia un lado». «No debería ser así, porque con la sentencia de hoy ya no debería haber margen...», ha completado.

Al término de su mensaje, Puigdemont ha lanzado un agradecimiento especial a su abogado, Gonzalo Boye, de quien ha destacado su «experiencia europea» y su «sabiduría jurídica».