El Gobierno pide aplicar la amnistía «lo antes posible» y el PP dice que «ningún presidente debe cambiar poder por impunidad»

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, este jueves. Alejandro Garcia HANDOUT | EFE

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, que ya no hay dudas sobre esa norma, y ha pedido que se aplique plenamente a los líderes independentistas «lo antes posible». Bolaños ha hecho estas consideraciones en una declaración institucional en el palacio de la Moncloa después de que el TJUE haya considerado que la ley de la amnistía es conforme al derecho comunitario porque «tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación» tras el proceso independentista en Cataluña.

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Para el titular de Justicia, tras esa decisión se ha confirmado que la ley es constitucional y conforme al derecho europeo. Por ello, ha reclamado que se aplique ya a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentistas, entre los que se encuentra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Esa ha dicho que será la última etapa de normalización institucional, política y social en Cataluña, y ha recalcado que sería positivo para todos que esa etapa se recorriera «lo antes posible».

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Tellado: «Ningún presidente puede cambiar el poder por impunidad»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado «respeto absoluto» a la sentencia, pero ha insistido en su crítica a esa norma que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez porque, según ha recalcado, el debate «nunca fue solo jurídico» y «ningún presidente debe cambiar poder por impunidad». Tellado ha explicado que esa resolución responde a las cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles «al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo» y ha subrayado que el tribunal europeo «se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos».

«Ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de siete votos», ha manifestado en un vídeo grabado que ha difundido el partido tras conocerse esa resolución. Ha señalado que los demócratas respetan las sentencias «siempre», «las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos». «Sería deseable que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al Gobierno, al presidente, a su partido o a su familia», ha manifestado.

Dicho esto, ha subrayado que el fallo se circunscribe «a un análisis muy concreto» porque «no examina su oportunidad política ni dicta una sentencia sobre toda la ley» sino que «resuelve únicamente las dudas concretas planteadas por los tribunales españoles. Y ahora serán estos quienes lo apliquen». «Es decir, es un paso más en un largo proceso judicial en el que todos los actores debemos limitarnos a respetar todas las decisiones de los tribunales», ha añadido.

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Illa reclama una aplicación «diligente e integral»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado satisfecho y ha pedido su aplicación de forma «diligente e integral» y sin subterfugios. «No hay ya vuelta de hoja: la ley de amnistía forma parte con todas las consecuencias de nuestro marco legal y, por tanto, su aplicación es de obligado cumplimiento. Ya no hay ninguna obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida la plena aplicación de la ley», ha dicho en una declaración institucional desde la Generalitat.

Ha afirmado que la amnistía es la voluntad de la «inmensa» mayoría de los catalanes y que la resolución abre un futuro de esperanza y liderazgo para Cataluña, además de ser una «muy buena noticia» para Cataluña, toda España y la democracia. Illa considera «necesario hacer memoria» y ha recordado el recorrido de la Amnistía —la aprobación de la ley en el Congreso en mayo del 2024, al aval del Tribunal Constitucional del pasado junio y el fallo del TJUE de este jueves—.

El presidente ha añadido que las personas y los partidos afectados por la ley deben poder participar y contribuir al futuro de Cataluña «con los mismos derechos y los mismos deberes», un futuro en el que espera que todos los poderes públicos actúen con el mismo respeto y el mismo deber de servicio al interés general. «Ahora hace falta que sigamos avanzando sobre la base de buscar lo que nos une de celebrar nuestra diversidad y de transformar nuestra pluralidad política en acuerdos a favor del progreso colectivo», ha dicho.

Illa continuó diciendo: «Nuestra voluntad de convivencia y nuestra esperanza de futuro son más fuertes que cualquier intento de retroceder a un pasado de división, de ruptura y de enfrentamiento». Illa cree que Cataluña dice «sí» al futuro con el «sí» de Europa a la amnistía, y ha destacado que Cataluña lidera además en creación de empleo, captación de inversiones, construcción de vivienda pública, la mejora de las ayudas a la dependencia e investigación científica en España.

«Este es el camino. Es así como Cataluña seguirá ejerciendo el liderazgo en todo lo que sea necesario: con responsabilidad, con valores, con solidaridad y con plena confianza», concluyó.

Junqueras: «Ya no hay excusas»

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado la aplicación «sin dilaciones» de la ley de amnistía y ha considerado que «ya no hay excusas», tras el aval del TJUE a la norma, urgiendo al Estado español a «cerrar definitivamente esta carpeta». En una declaración desde la sede de ERC, Junqueras, que sigue inhabilitado hasta el 2031, ha reclamado que «los derechos políticos deben restituirse y los exiliados deben poder regresar».

«Espero poder abrazar pronto al presidente Puigdemont y que todos los exiliados puedan regresar a casa», ha remarcado. Según Junqueras, «es urgente que, después de casi diez años, el Estado español cierre definitivamente esta carpeta»: «No queremos quedar atrapados en el pasado, no queremos vivir permanentemente hablando de represión».

Sin embargo, ha subrayado que la amnistía «no cierra el conflicto político, sino que confirma el conflicto político»: «Confirma que la represión nunca fue la respuesta y confirma que la solución definitiva sigue siendo la democracia. Hoy Europa ha dado un paso en esta dirección, ahora es el Estado español quien tiene que hacer su trabajo. Hoy no termina nada, hoy empieza una nueva etapa».

Rodeado de la dirección del partido, Junqueras ha señalado que la sentencia del TJUE «no es suficiente» y que ahora corresponde a la Audiencia Nacional, al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han pedido las prejudiciales al tribunal europeo, «aplicar la sentencia sin más dilaciones». Asimismo, ha emplazado al Tribunal Constitucional a resolver los recursos de amparo presentados contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a los líderes del procés.

Junqueras, que también ha manifestado la voluntad de poder ejercer sus derechos políticos para presentarse a las próximas elecciones catalanas, acudirá mañana a Madrid para participar en un acto en el que llamará a «mirar hacia adelante y aprovechar la sentencia para que España sea un país más democrático», han indicado fuentes del partido.

Boye: «Con una sentencia así de clara, yo creo que sobran los recursos»

Junts per Catalunya ha reivindicado como suya la «gran victoria» que representa, a su juicio, la sentencia y ha instado a los tribunales españoles a aplicarla antes de que «se vayan de vacaciones». El secretario general de JxCat, Jordi Turull, y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, han comparecido desde la sede del partido, tras reunirse telemáticamente con el propio Puigdemont y los exconsejeros Lluís Puig y Antoni Comín, que también han vivido con «gran satisfacción» la sentencia del TJUE.

El «aval rotundo» del TJUE a la ley de amnistía, según Boye, no deja margen al Constitucional y al Supremo para hacer otra cosa que no sea aplicar cuanto antes la amnistía: «Ya no hay debate desde el punto de vista jurídico», ha afirmado.

Boye ha dado a entender que no prevé pedir medidas cautelares al TC para que levante la orden de detención contra Puigdemont antes de resolver los recursos de amparo: «Con una sentencia así de clara, yo creo que sobran los recursos», ha señalado el abogado, antes de añadir: «La pelota no está en nuestro tejado».

Turull ha destacado que fue JxCat quien «mantuvo la posición» en enero del 2024 y rechazó una primera versión de la ley de amnistía en el Congreso para «blindarla» aún más con nuevos matices jurídicos, una postura por la que fueron «insultados» en su día, pero que hoy se ha traducido en una «victoria rotunda».

Buxadé: «Constituye el mayor ataque al Estado de derecho y a la unidad nacional»

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, defendió que «el orden constitucional no puede quedar en manos de tribunales extranjeros». «La sentencia sobre la amnistía demuestra que la unidad de España solo será defendida por los españoles», afirmó el político en un comunicado difundido minutos después de conocerse la decisión.

Buxadé sostuvo que el fallo del TJUE sobre la ley de amnistía impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «pone de manifiesto [...] que la unidad de España, su integridad territorial y su orden constitucional deben ser defendidos y protegidos por los propios españoles, sin esperar que las instancias internacionales vengan a resolver nuestros problemas».

El jefe de la delegación de VOX en la Eurocámara añadió que ahora «deberán dar explicaciones todos aquellos que prometieron que Bruselas traería a (Carles) Puigdemont ante la Justicia o que las instituciones europeas anularían la ley de amnistía». Asimismo, denunció la «politización del Tribunal Constitucional» español, cuya sentencia sobre la amnistía, dijo, «constituye el mayor ataque al Estado de derecho y a la unidad nacional y confirma el pacto inmoral de Sánchez con los golpistas para mantenerse en el poder».

Buxadé aseguró que, si VOX llega al Gobierno y cuenta con la mayoría suficiente, «pondrá en marcha todas las medidas necesarias para revertir los efectos de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez y sus cómplices separatistas».

«¿Alguien esperaba otra cosa después de que —el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido le hiciera el trabajo sucio a Sánchez, el bulos? ¿Después de que el acuerdo que llevó a la amnistía de golpistas y a Sánchez a La Moncloa se negociara y rubricara en Bruselas?», añadió en un mensaje en la red social X.

Bildu celebra que se abra «el camino a las soluciones políticas»

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido que esta norma se aplique ahora a «todas las personas represaliadas» por el procés y que se abra «de una vez, el camino a las soluciones políticas». Aizpurua destaca que, de esta forma, Europa «vuelve a corregir a quienes, desde el poder judicial español, se han situado en rebeldía frente a una ley aprobada democráticamente por la mayoría del Congreso».

«Se confirma así lo que llevamos tiempo defendiendo: los conflictos políticos no se resuelven en los tribunales ni mediante la represión, sino con diálogo, negociación y democracia», recalca la dirigente de la coalición «aberzale». «Siempre defenderemos la democracia, también cuando los abusos afecten a los que no defendieron nuestros derechos cuando éramos nosotros las víctimas. Queremos una justicia independiente y democrática, la sentencia de hoy es también una victoria de los demócratas», ha destacado.