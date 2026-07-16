El número dos de la Guardia Civl admite que Marlaska lo llamó por la aparición de un correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO

El director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, a su salida de la Audiencia Nacional. Jaime Luján Alarcón | EUROPAPRESS

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogó este jueves como imputado al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, por la presunta utilización de los mecanismos internos del