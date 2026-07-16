El número dos de la Guardia Civl admite que Marlaska lo llamó por la aparición de un correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO
MADRID / COLPISA
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Manuel Llamas niega las acusaciones ante el juez Pedraz y asegura ser «víctima» de una «campaña de desprestigio»16 jul 2026 . Actualizado a las 15:53 h.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogó este jueves como imputado al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, por la presunta utilización de los mecanismos internos del