El CIS de Tezanos da ganador al PSOE y eleva su distancia sobre el PP a 7,9 puntos

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo en el Congreso. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El PSOE no solo no es castigado por los ciudadanos tras la condena a 24 años de prisión de su exsecretario de Organización José Luis Ábalos, sino que, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el socialista José Félix Tezanos, amplía su ventaja sobre el PP. Según el barómetro del mes de julio, los socialistas ganarían las elecciones con un 33 % de los votos y una ventaja de 7,9 puntos sobre el PP, que se quedaría en un 25,1 %. Hace solo un mes, esa diferencia era de 4,2 puntos, según el CIS.

La tercera posición la ocuparía Vox, con un 15,3 % de los sufragios, tras perder 1,7 puntos respecto al sondeo anterior. El cuarto partido sería Sumar, que también baja tres décimas en estimación de voto y se queda en un 6,1 %. Se Acabó la Fiesta, el partido del ultraderechista Alvise Pérez, alcanzaría el 2,6 %, superando a Podemos, que se queda en un 2,5 %.

El BNG pierde una décima

Entre las fuerzas nacionalistas, ERC experimenta un fuerte ascenso, al pasar del 1,9 % que obtenía en la encuesta anterior a un 2,7 %. También crece el PNV, que pasa del 0,6 % al 1 %. El BNG, sin embargo, pierde una décima y se queda en el 0,9 %, cuando hace un mes alcanzaba el 1 %. El Bloque supera, no obstante, a EH Bildu, que se sitúa en un 0,8 %, tras perder cuatro décimas respecto al sondeo anterior. También Junts pierde tres décimas y se sitúa en el 0,8 %.

En lo que afecta a la valoración de los líderes, todos suspenden, pero Pedro Sánchez es el que recibe una mejor puntuación, con un 4,25 sobre 10, seguido de Yolanda Díaz, con un 4, y de Alberto Núñez Feijoo, con un 3,64. El líder de Vox, Santiago Abascal, se queda en un 2,96.

En cuanto a los ministros, el mejor valorado es el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, con un 5,62, seguido del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con un 5,36, y del de Cultura, Ernest Urtasun, con un 5,02. Les siguen, ya con un suspenso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, con un 4,92, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, con un 4,74.

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, citada por un 43 %, pero la inmigración experimenta una fuerte subida hasta convertirse en la segunda preocupación, mencionada por un 23,4 %, cuando hace un mes lo era por el 18,9 %.