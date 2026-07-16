Cinco pueblos evacuados por el fuego en Zaragoza: «No hemos dormido»

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal declarado el miércoles en Orés. Toni Galan | EFE

El incendio forestal que afecta a la comarca zaragozana de Cinco Villas, donde este jueves ya había arrasado al menos 4.500 hectáreas de campos de cultivo, matorral bajo y masa forestal, obligó a desalojar a los vecinos de cinco municipios: Orés, Luesia, Asín, Malpica de Arba y Uncastillo. Algunos de ellos pasaron la madrugada del jueves en el polideportivo de Ejea de los Caballeros, aunque reconocieron que no fue fácil conciliar el sueño. Un vecino de Luesia, Evaristo Ferrer, explicó, en declaraciones a Europa Press, que «ha habido bastante preocupación», pero «en las granjas más o menos peligro no hay». «Hay más tranquilidad, pero no hemos dormido esta noche, pensando y dando vueltas a la cabeza pensando en qué pasará, qué no pasará, porque el fuego no respeta nada».

Llevará días controlarlo

Este fuego se había complicado en las últimas horas y permanecía fuera de capacidad de extinción, según el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, llevará varios días controlarlo.

Más de 400 efectivos trabajan sobre el terreno en el operativo de extinción del incendio de Orés, con medios del Gobierno de Aragón, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Unidad Militar de Emergencias, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y recursos de Navarra, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña. En total hay 60 medios, 14 de ellos aéreos.

Los 45 usuarios de la residencia Virgen de San Cristóbal de Uncastillo (Zaragoza) evacuados este jueves por el incendio iniciado la víspera en la localidad vecina de Orés ya se encuentran en Zaragoza. «Cuando hemos bajado a desayunar nos han dicho que preparásemos una bolsa, aunque yo creía que no era para tanto, ha sido un poco inesperado», explicó Carmen Alcubierre, de 93 años, junto a su hermano, Francisco, «más delicado de salud» y al lado del convoy de ambulancias de Cruz Roja en el que viajaron desde Uncastillo.

A unos metros, Alberto Laparra esperaba a su madre, que llegaba de Uncastillo, donde también viven sus hermanos a temporadas. «Hemos estado constantemente informados a través del grupo de WhatsApp de la alcaldesa y de la web del Ayuntamiento», apuntó Alberto, residente en Zaragoza y al que le vino a la memoria el drama de las 13.000 hectáreas arrasadas durante el 2013 en el incendio de Luna, Biota, El Frago y otras localidades de la comarca. «Esto es tremendo porque Uncastillo tiene unos recursos naturales maravillosos y ahora de repente los vemos ahí quemados otra vez». Entonces, recordó, «yo estaba más fuerte y participé en la extinción del incendio, que fue muy duro».