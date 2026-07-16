La Audiencia compara a Begoña Gómez con Iñaki Urdangarin por usar su «privilegiada posición» para su promoción profesional
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La Sala no atribuye gestión alguna al presidente, pero considera que el vínculo matrimonial con «la más alta autoridad del Gobierno» pudo influir en la Complutense16 jul 2026 . Actualizado a las 21:53 h.
La Audiencia Provincial de Madrid no atribuye a Pedro Sánchez gestión alguna en favor de su mujer. Pero su condición de presidente del Gobierno ocupa un lugar central en el razonamiento con el que los cinco