La Audiencia compara a Begoña Gómez con Iñaki Urdangarin por usar su «privilegiada posición» para su promoción profesional

Melchor Sáiz-Pardo COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Begoña Gómez y Pedro Sánchez, durante su viaje oficial a China el pasado mes de abril
Begoña Gómez y Pedro Sánchez, durante su viaje oficial a China el pasado mes de abril ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL | EFE

La Sala no atribuye gestión alguna al presidente, pero considera que el vínculo matrimonial con «la más alta autoridad del Gobierno» pudo influir en la Complutense

16 jul 2026 . Actualizado a las 21:53 h.

La Audiencia Provincial de Madrid no atribuye a Pedro Sánchez gestión alguna en favor de su mujer. Pero su condición de presidente del Gobierno ocupa un lugar central en el razonamiento con el que los cinco

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