Las 10 claves de las dos sentencias del TJUE sobre la amnistía

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Carles Puigdemont en una imagen de archivo.
Carles Puigdemont en una imagen de archivo. David Borrat | EFE

Los fallos allanan la causa contable de Puigdemont y Junqueras, y benefician a los CDR, pero no resuelven automáticamente la malversación

16 jul 2026 . Actualizado a las 11:51 h.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha descartado que los gastos del referendo y de la acción exterior de la Generalitat, abonados con fondos españoles, afectaran a los intereses financieros de la Unión por la

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