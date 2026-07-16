Las 10 claves de las dos sentencias del TJUE sobre la amnistía
MADRID / COLPISA
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Los fallos allanan la causa contable de Puigdemont y Junqueras, y benefician a los CDR, pero no resuelven automáticamente la malversación16 jul 2026 . Actualizado a las 11:51 h.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha descartado que los gastos del referendo y de la acción exterior de la Generalitat, abonados con fondos españoles, afectaran a los intereses financieros de la Unión por la