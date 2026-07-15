Sánchez afirma que el fin de la Verja con Gibraltar abre una nueva era y cierra una herida

Pedro Sánchez con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno. Marcelo del Pozo | REUTERS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el fin de la Verja entre la Línea de la Concepción y Gibraltar abre una nueva era, un nuevo tiempo lleno de oportunidades e ilusión, y cierra «una herida abierta» durante tres siglos. Sánchez ha hecho estas consideraciones tras presidir el acto de demolición de la Verja con motivo de la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit.

En una declaración institucional y acompañado, entre otras autoridades, por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo; el embajador británico en España, Alex Ellis, y el alcalde de La línea, Juan Franco, el jefe del Ejecutivo ha resaltado que con la eliminación de la Verja se da paso a un período de prosperidad compartida.

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Especialmente, ha precisado, para la zona del Campo de Gibraltar, donde ha dicho que ha habido poblaciones que jamás vivieron de espaldas pero que ahora «van a mirar por fin al frente y van a avanzar de la mano».

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Para Sánchez, que ha asegurado que hoy se estaba haciendo historia con la caída del último muro de la Europa continental, la Verja ha sido una herida abierta, ahora cerrada, para los miles de trabajadores que la cruzaban cada día y para muchas familias que no veían posible una solución.

Pero ha precisado que lo que faltaba era voluntad política para materializarla, y eso es lo que cree que ha habido ahora, superando una forma de entender la política que ha dicho que confunde la prudencia con la inacción, que hipoteca el futuro mirando al pasado y que piensa que los conflictos enquistados no se resuelven.

Ha asumido que las negociaciones han sido difíciles, pero ha expresado su satisfacción por un resultado en el que ha resaltado que España no renuncia a su posición en la cuestión de Gibraltar, que ha explicado que está alineada con el interés nacional y el respeto al derecho internacional.

«Es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación», ha añadido señalando que lo hace tanto en lo relativo a la libre circulación de personas como de mercancías.

Las personas ha subrayado que han sido siempre la principal prioridad, con la intención de salvaguardar los derechos de los trabajadores que cruzaban la Verja y cuyas prestaciones por desempleo ha afirmado que están garantizadas y sus pensiones protegidas.

De la misma forma, ha señalado que cualquier ciudadano de la UE con residencia legal en España podrá ejercer un actividad por cuenta ajena en Gibraltar en igualdad de condiciones.

En el capítulo de agradecimientos, ha citado al comisario europeo de Comercio y Seguridad, Maros Sefcovic, y a los diversos gobiernos del Reino Unido, con referencia especial al aún primer ministro, Keir Starmer, y cuyo liderazgo ha manifestado que ha hecho posible el acuerdo.

También ha nombrado a Picardo y Albares, antes de expresar su reconocimiento a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los alcaldes de la zona y a los agentes sociales.

Sánchez ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas del incendio de Los Gallardos, en Almería, y de elogio para los profesionales que luchan contra el fuego, y ha vuelto a defender la necesidad de un acuerdo frente a la emergencia climática.