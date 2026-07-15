El número dos del fiscal general admite que informó a García Ortiz de las reuniones con Leire Díez

El exteniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, a su llegada a la Audiencia Nacional. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López han reconocido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril del 2025 con la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, imputados en el caso Leire por, presuntamente, haber maniobrado para entorpecer algunas de las investigaciones judiciales y policiales que afectan a Ferraz y al entorno del presidente del Gobierno. Según han relatado, una vez terminado el segundo de estas reuniones, convocadas a petición del letrado del que fuera secretario de organización del PSOE, se encontraron con el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de casualidad en los pasillos. Después de explicarle que habían estado «con un abogado», el que fuera máximo dirigente de la institución del dijo: «Olvídate y no te preocupes».

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Mantienen, así, la versión que hace unas semanas ofreció la propia Fiscalía General del Estado de que García Ortiz se habría enterado a posteriori de los encuentros. Según le trasladaron ambos fiscales, estas reuniones habrían tenido como objeto tratar las investigaciones sobre fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos y para dar traslado de las grabaciones que la trama habría conseguido por parte del excomisario José Manuel Villarejo.

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El juez Pedraz, que tras escuchar ambas declaraciones decidirá sobre una posible citación a García Ortiz, había citado los fiscales después de conocer los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Para la Benemérita, las reuniones del 13 de marzo y el 10 de abril del 2025 podrían haber formado parte de la red de contactos que la conocida como fontanera del PSOE habría intentado establecer para «desacreditar» algunas de las investigaciones que acorralan a los socialistas. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los mensajes intervenidos a Leire Díez, esta aseguraba tener «acceso directo» a la Fiscalía General del Estado. En otra comunicación, la exmilitante socialista le dijo al abogado de Villarejo: «Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho».

Por su parte, desde la Fiscalía General del Estado reconocieron ambos encuentros —solo en la segunda de ellas estuvo presente Beatriz López—. No obstante, indicaron que Teijelo, persona que supuestamente habría solicitado dicha reunión, presento a Díez como «una compañera de despacho» y que tuvo «una intervención menor» —aspectos que el propio Villafañe ratificó este miércoles ante el juez Santiago Pedraz—. Además, defendieron que ninguno de los dos fiscales llegaron a ceder a las peticiones de la trama al considerar que las acusaciones que la trama estaba vertiendo contra fiscales como Grinda o Stampa estaban «carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto».