Narbona admite que Leire Díez le ofreció «información útil», pero niega cualquier relación con la trama

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a su salida de la Audiencia Nacional. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Cristina Narbona admitió este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Leire Díez se puso en contacto con ella para ofrecerse a colaborar y trasladarle que disponía de «información útil», pero negó haber formado parte, auxiliado o conocido las actividades de la presunta trama organizada para interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. La presidenta del PSOE, que compareció como testigo, explicó que remitió a Díez al entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán. Según su declaración, posteriormente preguntó a este por el material que había ofrecido la exmilitante y obtuvo una respuesta que, en su versión, cerró el asunto: «Me dijo que no era nada interesante».

Narbona también negó que Leire tuviera una vía directa con el jefe del Ejecutivo. Preguntada por una posible comunicación entre ambas, respondió que «en absoluto» Díez mantenía contacto con Pedro Sánchez. La dirigente socialista trató así de desvincular el ofrecimiento que recibió de las actuaciones posteriores que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a una organización presuntamente dirigida por Cerdán y coordinada por Leire.

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Narbona no está investigada. Pedraz la citó para aclarar su relación con Díez y, especialmente, una conversación mantenida el 24 de abril del 2024, el mismo día en que Sánchez difundió su carta a la ciudadanía y abrió un período de reflexión de cinco días tras conocerse la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. El intercambio fue recuperado del teléfono de Leire y aparece recogido en el informe 89/2026 de la UCO. Díez habló con Narbona de «reconducir» los ataques que sufría el presidente, prestar una «ayuda cualificada» y darle la vuelta a la situación «como un calcetín». La respuesta de la presidenta socialista es uno de los puntos que motivaron su comparecencia: recordó a Leire que esas cuestiones «se las habías contado a Santos el otro día». La frase acredita que Narbona conocía que Díez ya había trasladado a Cerdán una iniciativa relacionada con la defensa del presidente. Su testimonio aporta ahora una explicación concreta: Leire le comunicó que quería colaborar y que tenía información que consideraba útil; Narbona la derivó al responsable de Organización y este, según dijo, le aseguró posteriormente que no había encontrado «nada interesante».

La versión reduce su intervención a una labor de enlace, pero no elimina el interés de aquel contacto para la investigación. Pedraz quería determinar qué clase de información le ofreció Díez, qué entendió Narbona por «ayuda cualificada», por qué conocía los contactos con Cerdán y si realizó algún seguimiento posterior de las gestiones iniciadas en aquellas fechas.

La conversación se produjo en el momento que la Guardia Civil considera el arranque de una nueva etapa de la trama. En paralelo a sus mensajes con Narbona, Leire habló con la periodista Patricia López sobre unos «audios e información» que podían ser utilizados frente a las supuestas cloacas contra Sánchez. Díez indicó que ya estaba hablando con Santos Cerdán y preguntó cuándo podrían disponer del material, que se encontraba en manos de «Javier», identificado por los investigadores como una probable referencia al empresario Javier Pérez Dolset.

La secuencia se aceleró al día siguiente. El 25 de abril, Leire comunicó al expresidente de la SEPI Vicente Fernández que debía desplazarse urgentemente a Madrid: «Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente». También convocó a Juan Manuel Serrano Quintana, antiguo jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, para acudir a Ferraz por una cuestión que relacionó con «la decisión del jefe».

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La reunión se celebró el 26 de abril en la sede socialista. Según la UCO, participaron Cerdán, Leire, Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, Ion Antolín, Juan Francisco Serrano Martínez y Antonio Hernando. Díez y Dolset expusieron el material que tenían relacionado con el excomisario José Manuel Villarejo, supuestas operaciones del PP y negocios vinculados al suegro de Sánchez. Narbona no asistió a aquella reunión. Tampoco consta que participara en las posteriores citas celebradas en Ferraz, que recibiera los audios, diera instrucciones a Leire o interviniera en los viajes, pagos, denuncias y contactos con fiscales y responsables de la Guardia Civil examinados en la causa.

Narbona ya había sostenido públicamente que conocía a la exmilitante, aunque había reducido el vínculo a contactos poco estrechos. En junio del 2025 la definió como una mujer «muy activa» en asuntos de comunicación y aseguró que no había tenido «mayor relación» con ella. Tras la detención de Díez, en diciembre, marcó más distancias: «Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros».

Sin embargo, los mensajes incorporados a la investigación reflejan que ambas mantenían contacto desde años antes. En julio del 2021, Leire escribió a Narbona para proponerle verse en Cantabria. La presidenta del PSOE la invitó a comer con ella en La Magdalena: «Vente a comer con nosotros el viernes». Díez le adelantó que tenía que contarle «muchas cosas buenas» y Narbona respondió: «Creo que sé alguna».