Liberan a una mujer en Málaga tras dos años de abusos gracias a un susurro de auxilio en el médico

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo CNP

Una mujer sometida a un infierno de violencia física, psicológica y sexual durante de dos años en Málaga logró salvar su vida gracias a susurrar auxilio en su consulta médica. Ese soplo activó una maquinaria que culminó con el arresto de su pareja cuando se disponía a realizar una transacción de droga en la calle. La Policía Nacional aprovechó para rescatar a la víctima de un calvario al que no encontraba salida.

Según han informado fuentes policiales, la víctima permanecía bajo una situación de dominación, control y aislamiento impuesta por su pareja, quien presuntamente la utilizaba para satisfacer sus propios intereses personales y sexuales, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Incluso la mantenía encerrada en el domicilio bajo llave cada vez que él salía para llevar a cabo repartos de sustancias estupefacientes.

Al parecer, en el transcurso de este cautiverio de más de dos años, la mujer habría sido sometida a un ciclo continuo de violencia física, psicológica y sexual continuada, además de constantes amenazas y coacciones. Para intimidarla a ella y a su entorno, el sospechoso presuntamente utilizaba sus propios antecedentes penitenciarios por un delito anterior de homicidio doloso.

La detención

Los investigadores de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional aprovecharon uno de los desplazamientos rutinarios del presunto agresor para distribuir sustancias ilegales. El dispositivo culminó con su detención en plena vía pública. Tras el arresto, los agentes liberaron a la mujer, que pudo denunciar por primera vez los hechos que había durante los últimos dos años. Asimismo, el juzgado competente autorizó la entrada y registro en la vivienda.

Durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron e intervinieron numerosas sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, útiles destinados al corte y distribución de la droga, diversas armas blancas, dinero en efectivo, sustancias medicamentosas y otros efectos vinculados de forma directa con la actividad de narcotráfico investigada.

Con todo ello, el presunto agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial por presuntos delitos de malos tratos habituales de violencia de género, agresión sexual continuada, detención ilegal, amenazas y coacciones, y un delito contra la salud pública.