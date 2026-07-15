Hacienda subsana un error en la inspección fiscal a Zapatero por el impuesto de grandes fortunas

Zapatero, el pasado 14 de mayo, en un mitin en Cádiz Nacho Frade | EUROPAPRESS

La Agencia Tributaria corrige un documento enviado a principios de julio al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que situaba en el año 2002 el inicio de la investigación administrativa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el impuesto de grandes fortunas. Hacienda aclara ahora que las fechas correctas van del 2022 al 2024, señalando que la confusión fue un error de escritura al redactar el informe. Este fallo de calendario salió a la luz cuando el fisco pidió al magistrado paralizar temporalmente la investigación que se estaba desarrollando en torno al exmandatario, su familia y sus socios. La Agencia Tributaria admitió que la vía judicial tiene mejores herramientas para conseguir pruebas y prefirió frenar sus propios trámites para no entorpecer el caso Plus Ultra.

El escrito que rectifica ahora la Agencia Tributaria es el que desveló que estaba desarrollando inspecciones fiscales de los ejercicios comprendidos entre el 2021 y el 2025 y de «alcance general» a José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura, la empresa familiar Whathefav, su presunto testaferro Julio Martínez Martínez y una docena de sociedades vinculadas a la órbita económica de los implicados. La revisión abarca cinco campos diferentes: los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el del Valor Añadido (IVA), el de Sociedades, el de Patrimonio y el Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas —sobre el que ahora Hacienda ha señalado el error cometido—.

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Pero pese a haber abierto este proceso, la Agencia Tributaria pidió a Calama que autorizase la paralización del mismo —dado que solo puede hacerse vía judicial— dado que podía chocar con la investigación que este está desarrollando en la Audiencia Nacional. En el primer escrito remitido al juez solicitaba que valorase frenar de manera temporal el fisco hasta comprobar el avance de la causa judicial. Argumentaba, además, que las pesquisas de Hacienda podían verse entorpecidas dado que hay ciertos documentos relevantes que en estos momentos se encuentran en sede judicial y que, por tanto, no podrían acceder a ellos.

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El instructor no ha tomado todavía ninguna decisión definitiva sobre el fondo del asunto y se ha limitado a dar traslado de la documentación al Ministerio Fiscal para que elabore su correspondiente informe. En caso de que el juzgado decida no ordenar la paralización de las pesquisas por prejudicialidad penal, Hacienda continuará con el procedimiento ordinario en vía administrativa mediante la emisión de liquidaciones provisionales y la imposición de las sanciones tributarias que correspondan.