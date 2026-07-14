El Gobierno tacha de «barbaridad» la resolución sobre el hermano de Pedro Sánchez y confía en los recursos

Miguel Ángel Gallardo, inhabilitado 18 años. La condena al expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño es el doble que la del hermano de Sánchez Andrés Rodríguez

Tanto el Gobierno como el PSOE no secundan la sentencia a David Sánchez, el hermano del jefe del Ejecutivo, pero confían en que prosperen los recursos de apelación en las instancias superiores. Este martes, el familiar del presidente del Gobierno fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Su letrado, Emilio Cortés, confirmó a Efe que presentarán un recurso. El expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, fue condenado a 18 años sin cargos públicos. «Respetamos la sentencia, pero obviamente no la compartimos», destacó la portavoz y ministra Elma Saiz.

Desde el Ejecutivo y el Partido Socialista insisten en la inocencia de David Sánchez y ven en esta sentencia una persecución al presidente del Gobierno. «Se iba a por la persona, no a por el delito», recalcó el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. El exlendakari aseguró que la prevaricación por la que ayer fue condenado el hermano de Sánchez se habría dado antes de que este fuera tanto secretario general del partido como jefe del Ejecutivo. «Por lo tanto, ¿en base a qué? Es una auténtica barbaridad».

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, destacó que «la mera tramitación ante la jurisdicción penal de un asunto que solo cabría haberse tramitado ante la jurisdicción contencioso-administrativa rompe con todo el pasado y abre un precedente peligrosísimo de cara al futuro».

Otro ministro, el de Transportes, Óscar Puente, publicó en X que estos años se recordarán como aquellos en los que «se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas».

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El PP, «atónito»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, le recordó a Sánchez en X su afirmación: «La verdad acabará imponiéndose». El líder de la oposición destacó que es la tercera condena a una persona vinculada al Gobierno, después de la del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y la del exministro y exsecretario general del PSOE José Luis Ábalos: «Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de derecho».

La portavoz en el Congreso de los populares, Ester Muñoz, dijo que este martes fue «otro día histórico de la democracia española». «He escuchado atónita a otros portavoces que dicen que esto es un caso de primero de lawfare sin haberse leído el auto», aseveró. La portavoz parlamentaria consideró probado tras la sentencia que David Sánchez «conocía que le iban a regalar una plaza» y que «simuló la legalidad del concurso».

La presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola, se preguntó en X «hasta cuándo piensa Pedro Sánchez seguir actuando como si todo lo que sucede a su alrededor no tuviera nada que ver con él». La mandataria opinó que la Justicia condenó a Sánchez y a Gallardo por «utilizar las instituciones extremeñas como su cortijo».

Por su parte, el diputado de Vox y portavoz de economía del partido, José María Figaredo, dijo que el Gobierno está repleto de «cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla para obtener beneficio a través de fondos públicos». «Es evidente que están metidos en el latrocinio, en el robo», añadió el parlamentario por Asturias.

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La emisión de la sentencia coincidió con el pleno del Congreso, por lo que no solo Muñoz y López reaccionaron a ella. También socios de investidura y oposición al Ejecutivo. «Es una condena muy fuerte, importante», dejó claro la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que destacó que supone un añadido a la «crispación en torno a la corrupción».

En otra bancada, la de ERC, ven el fallo judicial «una sobrada importante». Así lo dijo su portavoz, Gabriel Rufián. «Si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara», añadió el independentista, que consideró también que «luego viene también Begoña Gómez». El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, dijo que los jueces «tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada; está muy difícil creer en el Estado de derecho».