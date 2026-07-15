Feijoo, ante sus socios europeos, acusa a Sánchez de «agredir» a una democracia «debilitada»

De izquierda a derecha: la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Monserrat; el viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani; el presidente del PPE, Manfred Weber, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, antes de la sesión de este miércoles del Foro Libertas en Madrid. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

No lo mencionó en ningún momento pero no hacía falta. El mensaje fue directo. Alberto Núñez Feijoo ha aprovechado este miércoles su intervención durante la inauguración en Madrid del nuevo Foro Libertas, la gran apuesta del Partido Popular Europeo (PPE) para reforzar la alianza entre Europa y América Latina, para cargar contra Pedro Sánchez por su «autoritarismo» y plantear una enmienda a la totalidad de los «populismos». Frente al presidente del PPE, Manfred Weber o el vicepresidente italiano, Antonio Tajani, entre otros líderes europeos, el jefe de la oposición denunció el «mal» que sufre España donde la democracia, aseguró, «está debilitada» y es «agredida desde la más altas instancias que deberían defenderla».

El ataque frontal contra el presidente del Gobierno llega un día después de que e confirmase la condena a nueve años de inhabilitación contra su hermano por un delito de prevaricación y de que el Congreso tumbase el techo de gasto, el primer paso hacia los Presupuestos del 2027. «Nunca la democracia puede estar subordinada al proyecto personal de nadie», censuró Feijoo como ha denunciado en los últimos meses sucede en España.

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Ante el auditorio, el líder de los populares reflexionó sobre los rasgos que definen, en su opinión, a un «presidente autoritario»: recelar de los jueces, despreciar las mayorías parlamentarias, cuestionar la independencia de las instituciones y temer a las urnas «si no le aseguran el poder». Críticas que hace habitualmente a Sánchez, del que ya había alertado sobre sus «tics autoritarios». La primera vez fue en abril de 2024, tras los ataques que su rival hizo a la justicia y a la prensa después de los cinco días de reflexión que se tomó después de que el juez Peinado abriese diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. Este mismo año, en un duro cara a cara en el Congreso, alertó de nuevo contra el «peligrosísimo tic dictatorial» del presidente.

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Feijoo no se quedó ahí en sus reproches y llamó ante sus socios europeos a «quitar la careta» a este tipo de políticos y avisó de que «España no va a cometer el error de girar hacia el populismo», en alusión al PSOE y sus socios. Dejó claro de que el mandato de Sánchez llegará a su fin «más pronto que tarde» y que él ocupará el sillón presidencial cuando se abran las urnas. «El cambio está más cerca», auguró y con ese cambio, España dejará atrás «los tiempos en los que un Gobierno elegido democráticamente en este país blanqueó e hizo negocios con dictaduras», en alusión a la relación con Venezuela del expresidente de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los «atajos» populistas

En su intervención, el líder de la oposición española cargó también contra los «atajos» que ofrecen los populismos y los autoritarismos, para los que la propia ley resulta un obstáculo y que, enfatizó, hace tiempo que «aprendieron a tolerar sus diferencias para actuar unidos contra su principal enemigo: Occidente y sus democracias liberales». Dos sistemas, continuó, que están profundamente arraigados en Iberoamérica y en Europa y que, «lamentablemente tienen aventajados aprendices y aliados decididos», aunque evitó mencionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Feijoo reivindicó además, el giro derechista en América Latina, que describió como una «nueva ilustración política de centroderecha», donde incluyó el triunfo de Keiko Fujimori, la hija del fallecido Alberto Fujimori, quien gobernó Perú como un régimen autoritario tras el «autogolpe» de 1992 y que estaba entre las invitadas al primer Foro Libertas que se celebró en Madrid. La presidenta electa de Perú, que intervino por videoconferencia, abogó en esta nueva etapa por «fortalecer las instituciones, recuperar la confianza ciudadana, impulsar el crecimiento económico y contribuir desde la estabilidad a una relación cada vez más estrecha con Europa».