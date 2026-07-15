Cuerpo anuncia en Kiev 570 millones de euros para fomentar la inversión española en Ucrania

El vicepresidente del Gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ministerio de Economía | EFE

El vicepresidente del Gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este miércoles en Kiev nuevas partidas por un valor total de 570 millones de euros en financiación y cobertura de riesgo para fomentar e impulsar las inversiones españolas en la reconstrucción de Ucrania. Según explicó el propio Cuerpo en una rueda de prensa celebrada en Kiev, 200 de esos millones —la mitad reembolsables y la mitad no reembolsables— vienen de mecanismos como el FIEM (el fondo del Ministerio de Economía para la Internacionalización) y otros 100 de la sociedad público-privada especializada en gestión de fondos estatales COFIDES.

Además, la Agencia Española de Crédito a la Exportación (Cesce) contribuye a la cantidad total anunciada por Cuerpo al aumentar hasta los 250 millones de euros su línea de crédito para cobertura de riesgo a las empresas españolas que inviertan en Ucrania en el contexto de incertidumbre de la guerra.

Leer más: El Gobierno reforma el sandbox financiero con una línea del ICO y una reducción de plazos

Esta línea de crédito para la cobertura de riesgo fue introducida por el Cesce en septiembre del 2023 y alcanzaba hasta ahora los 30 millones de euros. El Ministerio de Economía ha subrayado en un comunicado que se ha multiplicado por más de 8 al llegar a los 250 millones de euros.

El vicepresidente primero del Gobierno español dijo sobre el incremento de los fondos destinados a asegurar las inversiones españolas en un medio de alto riesgo como es la Ucrania en guerra que se debe a que «es uno de los instrumentos más demandados por las empresas» que apuestan por trabajar en el mercado ucraniano en las circunstancias actuales.

Leer más: El desfile de París exhibe el rearme de Europa y escenifica el apoyo a Ucrania ante la agresión rusa

Los 20 millones restantes provienen de un acuerdo —firmado hoy en el marco de la visita a Kiev de Cuerpo junto a representantes de empresas y de organismos públicos dedicados al impulso de la inversión española en el extranjero— por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) español y la filial en Ucrania del banco austríaco Raiffeisen.

Esta cantidad aportada por el ICO y Raiffeisen Ucrania tiene como meta «promover la llegada de pymes españolas» a Ucrania, ya que, según dijo el ministro, las empresas de menor envergadura «se enfrentan a mayores obstáculos» al contar con menos medios para explorar los entornos de inversión y tener menos capacidad de hacer frente a los riesgos.

Entre los sectores a los que pertenecen las pequeñas y medianas empresas españolas interesadas en entrar en Ucrania, Cuerpo destacó el de la defensa.

«Hay un sector ahora mismo en desarrollo muy dinámico de pymes en el ámbito de la defensa que está consiguiendo entrar en ámbitos y en países muy competitivos, entre otras cosas porque la dinámica y la innovación en torno a estas pymes está llegando al alcance y a la altura de los mejores», declaró el ministro en la rueda de prensa que ofreció junto al ministro de Economía ucraniano en funciones, Oleksí Sobolev.