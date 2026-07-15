Begoña Gómez entrega al juez Peinado los billetes de su viaje a Londres para demostrar que no infringió las órdenes del juzgado

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Ballesteros / Efe

Begoña Gómez ha entregado al juez Juan Carlos Peinado los billetes de ida a Londres y de regreso desde Bristol para acreditar que utilizó el pasaporte únicamente en el viaje que le había autorizado el juzgado para asistir a la graduación universitaria de su hija. La defensa de la esposa del presidente del Gobierno ha recurrido además la providencia que le exigía demostrar que no cometió un delito de quebrantamiento de medida cautelar y acusa al instructor de invertir la carga de la prueba y obligarla a acreditar un hecho negativo.

El recurso —al que ha tenido acceso este periódico— abre un nuevo capítulo en la bronca provocada por la retirada del pasaporte a Gómez. Peinado acordó el 20 de junio prohibirle salir de España y obligarla a comparecer dos veces al mes tras enviarla a juicio oral por cuatro delitos. El juez apreció riesgo de fuga y llegó a plantear que sus escoltas podían ayudarla a escapar «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos». Interior protestó ante el CGPJ, la Policía defendió públicamente a sus agentes y la Fiscalía recurrió unas cautelares que considera innecesarias, inmotivadas y desproporcionadas. La nueva discusión comenzó cuando el juzgado constató que el pasaporte devuelto por Gómez no contenía «ninguna diligencia de salida ni entrada» durante los días en los que estuvo autorizado su uso. Peinado le concedió un plazo «improrrogable de cinco días» para demostrar que el documento entregado el 8 de julio había sido utilizado «para el concreto fin para el que se dejó sin efecto la medida cautelar» y que no realizó acto alguno susceptible de constituir quebrantamiento.

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Antonio Camacho califica ese requerimiento de «sorprendente» y contrario a la tutela judicial efectiva. Su primer argumento es estrictamente técnico: que un pasaporte español no lleve estampado un sello británico no significa que su titular no haya viajado al Reino Unido. «La inexistencia de un sello físico de entrada en el pasaporte no constituye, en la actualidad, un indicio de que el desplazamiento al Reino Unido no hubiera tenido lugar», sostiene el recurso. La defensa explica que la UK Border Force ha implantado progresivamente controles electrónicos basados en puertas automatizadas, documentos biométricos y registros digitales de los movimientos fronterizos.

El estampado manual, añade, «ha dejado de constituir la práctica ordinaria» y queda reservado para supuestos excepcionales o viajeros que deben ser atendidos personalmente por un agente. Por eso, la ausencia de un sello «carece, por sí sola, de valor acreditativo negativo» y no permite concluir que Gómez no entrara en territorio británico. El sistema actual documenta el paso por frontera mediante registros electrónicos. A ello se suma la Electronic Travel Authorisation, la autorización previa vinculada digitalmente al pasaporte que Reino Unido exige a los viajeros que no necesitan visado para estancias cortas. Ninguno de esos controles deja necesariamente una marca física en las páginas del documento.

La defensa aporta como prueba los billetes correspondientes al desplazamiento autorizado: la ida a Londres y el regreso desde Bristol. También enumera otros medios que podrían acreditar el viaje, como las tarjetas de embarque, las reservas, los registros de las compañías aéreas o los datos migratorios británicos. El segundo argumento es jurídico. Camacho sostiene que Peinado no puede obligar a una persona acusada a demostrar que no cometió un delito. «La carga de la prueba corresponde a la acusación, nunca a la defensa», afirma. La presunción de inocencia implica, añade, que Gómez no está obligada a probar su inocencia ni la inexistencia de un quebrantamiento que nadie ha acreditado.

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«Si la acusación o el propio órgano instructor albergan dudas sobre si la investigada hizo un uso adecuado de la autorización», corresponde a ellos investigar y probar los hechos. No puede trasladarse a la defensa la tarea de descartar una conducta ilícita que no ha sido concretada ni respaldada por indicio alguno, argumenta el escrito. Camacho define la exigencia como una «probatio diabólica»: una prueba imposible o de dificultad desproporcionada. Peinado pide acreditar que durante el periodo de disponibilidad del pasaporte no se produjo «acto alguno» constitutivo de quebrantamiento, pero no identifica un desplazamiento, una fecha, un lugar o una conducta concreta sobre la que articular la defensa. «Probar que algo no ocurrió, cuando ese algo no está concretado en un acto o lugar específico y determinado», es materialmente imposible, señala el recurso. La exigencia convertiría a Gómez en responsable de desvirtuar una sospecha que el propio juzgado no ha sustentado previamente en prueba de cargo.

El viaje fue autorizado el 6 de julio por el magistrado Antonio Viejo Llorente, que sustituyó a Peinado. Gómez había pedido permiso para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara y viajar después al Reino Unido para la graduación de su hija. Viejo rechazó el tramo turco, pero permitió la estancia británica entre el 8 y el 10 de julio y ordenó devolver el pasaporte el primer día hábil posterior al regreso. La graduación se celebró en la Universidad de Bristol y contó con la presencia de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y los abuelos paternos de la joven. El desplazamiento estuvo acompañado por un dispositivo de seguridad, circunstancia que Camacho ya había utilizado para negar cualquier riesgo de fuga y que Peinado consideró insuficiente al imponer las cautelares.