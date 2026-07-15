La azarosa vida de David Azagra: de la música en Rusia a la condena en Badajoz
MADRID / LA VOZ
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El hermano del presidente del Gobierno está casado casado con una japonesa, vivió en San Petersburgo, Bangkok, Tokio, Lucerna, Milán y Siena y abandonó la economía tras licenciarse en Icade para dedicarse a su pasión musical15 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
David Sánchez Pérez-Castejón (Madrid, 1974) nació dos años después que su hermano, Pedro Sánchez. Ambos están muy unidos, a pesar de que sus vidas y sus carreras profesionales han discurrido por caminos muy distintos. Los