La azarosa vida de David Azagra: de la música en Rusia a la condena en Badajoz

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al juzgado para prestar declaración.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al juzgado para prestar declaración. JERO MORALES

El hermano del presidente del Gobierno está casado casado con una japonesa, vivió en San Petersburgo, Bangkok, Tokio, Lucerna, Milán y Siena y abandonó la economía tras licenciarse en Icade para dedicarse a su pasión musical

15 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

David Sánchez Pérez-Castejón (Madrid, 1974) nació dos años después que su hermano, Pedro Sánchez. Ambos están muy unidos, a pesar de que sus vidas y sus carreras profesionales han discurrido por caminos muy distintos. Los

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