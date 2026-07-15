La azarosa vida de David Azagra: de la música en Rusia a la condena en Badajoz

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al juzgado para prestar declaración. JERO MORALES

David Sánchez Pérez-Castejón (Madrid, 1974) nació dos años después que su hermano, Pedro Sánchez. Ambos están muy unidos, a pesar de que sus vidas y sus carreras profesionales han discurrido por caminos muy distintos. Los