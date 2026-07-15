El abogado de David Sánchez descarta «lawfare»: «No tengo ninguna razón objetiva para pensarlo»

Emilio Cortés, el abogado de David Sánchez, en una imagen de archivo. Jero Morales | EFE

Emilio Cortés, el abogado defensor de David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno—, ha descartado de forma tajante este miércoles calificar de «lawfare» la condena por prevaricación que ha recibido su representado. En una entrevista concedida en Onda Cero, el letrado ha asegurado que no tiene «ninguna razón objetiva para pensar» que se trate de un caso de instrumentalización de la justicia. No obstante, Cortés sí ha querido matizar que considera «absurdo» negar que el procedimiento ha estado rodeado de un evidente «sesgo político» debido al apellido de su cliente.

Unas declaraciones que se han producido apenas veinticuatro horas después de que la Audiencia de Badajoz hiciera pública la sentencia que condena al familiar del actual secretario general socialista a nueve años de inhabilitación para empleo público. Al ser preguntado por los detalles de la resolución, que consta de 377 folios, el abogado ha adelantado que presentará un recurso al considerarla profundamente «errónea». Según ha argumentado, a su cliente únicamente se le ha condenado por el cambio de nomenclatura de la plaza que ocupaba en la Diputación de Badajoz, calificando la conducta apreciada por el tribunal como una «prevaricación muy sosa y sin ningún tipo de móvil».

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Pese a la trascendencia del fallo, el letrado se ha mostrado optimista de cara a la estrategia del recurso y ha admitido que, si se compara con las graves acusaciones iniciales —que incluían delitos económicos como la malversación o el tráfico de influencias, de los que ha sido absuelto—, el balance de la sentencia es estadísticamente «positivo». No obstante, ha dejado claro que esto no les resta «ningún ápice de ánimo» para «arrancar la única mala hierba» que, a su juicio, todavía permanece en la resolución judicial, confiando en que el recurso de apelación resuelva definitivamente el caso a su favor.

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Asimismo, el letrado ha señalado que David Sánchez afronta esta nueva fase judicial con «absoluta tranquilidad» y convencido de su inocencia tras haber quedado totalmente desmontada la macrocausa inicial. El recorrido de este proceso se trasladará ahora a la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), donde la defensa tratará de tumbar de forma definitiva la pena de inhabilitación insistiendo en que un mero cambio organizativo y de nomenclaturas en la Diputación de Badajoz no puede considerarse, bajo ningún concepto, una infracción penal, sino un trámite administrativo ordinario que ha terminado sobredimensionándose.

Durante la entrevista, Cortés también ha incidido en el carpetazo definitivo a las sospechas sobre la residencia fiscal de su cliente en Portugal. El letrado ha recordado que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria fueron determinantes para desmontar el relato de la acusación, demostrando que no existía ninguna irregularidad en que David Sánchez fijara su domicilio en el país vecino ni en el desempeño diario de sus funciones como coordinador de los conservatorios de la Diputación.

Sometido a «pena de telediario»

El abogado de Sánchez también ha arremetido contra el papel de las acusaciones populares personadas en la causa, señalando que el caso se ha estirado de manera artificial debido a intereses que excedían lo estrictamente jurídico. En concreto, ha lamentado la «pena de telediario» a la que ha sido sometido su representado durante los meses de instrucción y ha expresado su deseo de que el Tribunal Superior de Justicia reconduzca el asunto a partir de ahora con criterios puramente técnicos, completamente blindados de ruido mediático.

En el plano práctico y procesal, el abogado ha querido precisar que, al no tratarse de una sentencia firme, la condena de inhabilitación no tiene efectos inmediatos sobre el día a día de su defendido. Cortés ha confirmado que la interposición del recurso ante el TSJEx suspende de forma automática la ejecución de la pena, lo que significa que David Sánchez podrá seguir desempeñando sus funciones en la Diputación de Badajoz con total normalidad y sin verse apartado de su puesto de trabajo mientras dure la tramitación de la vía de recurso.