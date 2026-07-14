La UCO certifica que el PSOE pagó a Leire 43.225 euros para la trama

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La exmilitante socialista Leire Díez.
La exmilitante socialista Leire Díez. SERGIO PÉREZ | EFE

La Guardia Civil identifica cuatro pagos canalizados mediante la empresa de Gaspar Zarrías y otros 27.225 euros transferidos a través del abogado Ismael Oliver

15 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha certificado que Leire Díez recibió al menos 43.225 euros procedentes de fondos abonados previamente por el PSOE entre junio del 2024 y enero del 2025.

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