La UCO certifica que el PSOE pagó a Leire 43.225 euros para la trama
REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La Guardia Civil identifica cuatro pagos canalizados mediante la empresa de Gaspar Zarrías y otros 27.225 euros transferidos a través del abogado Ismael Oliver15 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha certificado que Leire Díez recibió al menos 43.225 euros procedentes de fondos abonados previamente por el PSOE entre junio del 2024 y enero del 2025.