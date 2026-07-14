Pedraz cita como imputada en el caso Leire a la gerente del PSOE para el 9 de septiembre

Ana María Fuentes Pacheco. Gerente del PSOE. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará el 9 de septiembre como investigada a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, por su presunta intervención en la financiación de las supuestas cloacas de Ferraz, la trama que habría tratado de desestabilizar procedimientos que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. La ha citado a las 10.00 horas y media hora después al abogado Ismael Oliver Romero.

Fuentes deberá responder por las notas de encargo utilizadas para justificar pagos del PSOE a Oliver y Jacobo Teijelo, el otro letrado vinculado a la cloaca, según los investigadores. Oliver tendrá que explicar el circuito económico que llevó dinero a Leire Díez, la fontanera, y su participación en las actuaciones contra la Guardia Civil.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyó inicialmente a Fuentes posibles delitos de organización criminal y falsedad en documento mercantil. Los investigadores sostienen que, como directora gerente, habría elaborado, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos Cerdán, dos notas destinadas a dar cobertura formal a servicios que no se habrían prestado en los términos reflejados. Una correspondía a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, el despacho de Ismael Oliver, y la otra a Teijelo.

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Pedraz matizó después el alcance provisional de los indicios. En el auto del 10 de julio, que rechazó clonar el móvil de la gerente, señaló que su actuación conocida se concentraba en unas «posibles mendaces notas de encargo». El juez la sitúa, por ahora, en una intervención «concreta y auxiliar», compatible con una falsedad mercantil y más próxima a la coautoría o complicidad que a una responsabilidad principal en la organización. Fuentes, no obstante, siguió en el procedimiento como investigada.

El pago que conecta a Fuentes con Oliver asciende a 27.225 euros, 22.500 más IVA. La nota de encargo, fechada el 2 de septiembre del 2024 y rubricada por la gerente, contrataba al despacho para asesoramiento, análisis jurídico, reuniones e informes. Establecía un máximo de 4.500 euros mensuales, por lo que la factura equivalía a cinco mensualidades.

La Guardia Civil considera que esa relación comercial fue simulada y que la destinataria final era Leire. El 15 de enero del 2025, Díez indicó a Oliver la base imponible, el IVA y el total. Cuando el abogado preguntó si sería una sola factura, ella respondió: «Sí, luego ya las hago mensuales». También acordaron emplear como conceptos «consultoría legal y mercantil» y «consultoría en comunicación».

Leire facturó a Oliver Gruppe el mismo importe y recibió los 27.225 euros en su cuenta el 28 de enero. Antes escribió al abogado: «Te llevo la factura en mano mejor. Cuanto menos correo, casi mejor». El 3 de febrero, Oliver comunicó que el PSOE aún no había pagado. Díez respondió que acababa de preguntar al «jefe», identificado por la UCO como Cerdán, y le remitió la nota: «Esta es la nota de encargo que me manda jefe. Ya han ordenado pago, pero la necesitan».

La imputación de Oliver va más allá del dinero. La UCO sitúa su entrada en la organización en noviembre del 2024, cuando Cerdán y Leire habrían modificado la «estrategia jurídica del partido» tras la salida de prisión de Víctor de Aldama. Según los mensajes, Oliver asumió la defensa de Koldo García después de una reunión con Cerdán. Leire relató a Vicente Fernández: «Se queda con Ismael» y «hoy se ha reunido con S y le ha dicho que tiene que ser Ismael y que yo dirijo toda la estrategia».

Los agentes sostienen que aquella defensa fue utilizada para presentar denuncias contra la UCO. En abril del 2025, Oliver comunicó a Leire que ya habían presentado cinco denuncias ante el fiscal general, una contra la unidad investigadora. En otro mensaje afirmó que la UCO participaba en un «golpe de Estado blando» y reclamó investigaciones internas en la Guardia Civil y Transportes.

La UCO también le atribuye participación en el supuesto ofrecimiento económico para modificar o impedir el testimonio de Carmen Pano, cuya versión sobre entregas de dinero en Ferraz perjudicaba a los investigados. Oliver tendrá que responder por las denuncias contra la Guardia Civil, la maniobra para alterar ese testimonio y el empleo de sus sociedades para hacer llegar fondos del PSOE a Leire.