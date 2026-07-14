Puente afirma que se pretende «derribar» al Ejecutivo tras la condena al hermano de Sánchez «ante la incapacidad de hacerlo por las urnas»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente en una gala de premios organizada por la Fundación Caminos. DANIEL GONZÁLEZ / EFE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que «esta época se estudiará» como «aquella en que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales» para «derribar a un Gobierno», justo después de que se conociera la sentencia contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le inhabilita durante 9 años para un empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

A través de un mensaje en la red social X, Puente ha insistido en que esto se debe a la «incapacidad» de cambiar de Gobierno «por las urnas», tras la publicación del fallo que también condena al expresidente del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo como autor de dos delitos de prevaricación administrativa. «Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas», ha afirmado el titular de Transportes.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha tildado de «auténtica barbaridad» la sentencia y ha denunciado la existencia de una «cacería» en contra del jefe del Ejecutivo y del Partido Socialista.

López ha asegurado que «lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha» porque a su juicio «no se ha perseguido un delito» sino a una persona «por ser el hermano del presidente del Gobierno».

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha sido la primera en pronunciarse en las filas populares. «Esto en cualquier país haría caer a un Gobierno y Pedro Sánchez está celebrando el 14 de julio en Francia [...]. Hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido».

Sumar considera «desproporcionada» la pena de nueve años de inhabilitación. «Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada; están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país», ha avisado el diputado de Compromís, adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez.

También la portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comunes, Aína Vidal, ha tachado de desproporcionada la pena y ha coincidido con Ibáñez en que «el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto» precisamente por «sentencias como esta» y por el trato que da el juez Juan Carlos Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

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«Demuestra» que en el PSOE «son unos chorizos»

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, cree que la condena «demuestra» que en el PSOE «son unos chorizos» que se lucran del dinero público.

«La condena demuestra que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla y para obtener dinero a través de fondos públicos», ha señalado Figaredo en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso nada más conocer la condena, destacando que Vox aún no la ha podido analizar.

En cualquier caso, el también portavoz nacional de Economía y Desregulación considera «evidente» que la familia del jefe del Ejecutivo y su partido político «están metidos en el latrocinio» y «en el robo». Asimismo, ha afirmado que es «falso» que el PSOE «viniera a limpiar la corrupción». «Venían a utilizar el mismo sistema corrupto que el PP», ha rematado.

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, considera «una sobrada importante» impuesta «por la cara», y augura que también será condenada la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez.

«Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes a un juez encima, por la cara», ha añadido Rufián, para quien «si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara».