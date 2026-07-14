La Moncloa ve probada la «obsesión, persecución y acoso político» del juez Peinado a Begoña Gómez

Begoña Gómez, durante el viaje oficial del presidente a China el pasado mes de abril Andres Martinez Casares / Reuters

La portavoz y ministra del Gobierno, Elma Saiz, aseguró ayer que está más que probada la «obsesión, persecución y acoso político» del juez Juan Carlos Peinado con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Así reaccionó el Ejecutivo a la providencia del juez Peinado en la que el lunes pasado dio cinco días a Begoña Gómez para que pruebe, ya que no figuran sellos de entrada y salida, que usó el pasaporte exclusivamente para atender al acto (la graduación de su hija) al que la autorizó a viajar el juez Antonio Viejo, que sustituyó a Peinado durante sus vacaciones. Además de este plazo, Peinado advierte a Gómez de que si no lo acredita o entiende que incumplió las medidas cautelares, los hechos podrían llegar a ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

«Cualquier persona que haya viajado recientemente al Reino Unido sabe perfectamente cuáles son los trámites», respondió la portavoz del Gobierno este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Por su parte, la portavoz en el Congreso de Sumar y, desde el sábado, cocoordinadora del partido magenta, Verónica Martínez Barbero, consideró que se puede percibir «el machismo, la violencia de género y el delirio» en las actuaciones que lleva a cabo Peinado.

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En la misma línea, la coportavoz de los comunes en el Congreso, Aina Vidal, denunció el «acoso» al que, según afirmó, está sometida la familia del presidente del Gobierno y envió un «fraternal abrazo» a Gómez.

«Es asqueroso cómo al juez Peinado, a día de hoy, le siguen permitiendo que haga lo que está haciendo», remarcó la parlamentaria, quien consideró una «vergüenza para España» que el magistrado no esté «absolutamente inhabilitado», dijo Vidal, según recoge Europa Press.

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Del mismo modo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, señaló que Peinado adopta decisiones que son «totalmente cuestionables», pero sostuvo que el Gobierno habría hecho «bien» si hubiera abordado el problema de la Justicia «a tiempo» para que deje de ser «un coto privado de la derecha» y para no tener que sufrir las consecuencias de esta «guerra sucia sin precedentes». La formación morada insistió en su discurso en que los socialistas solo se han preocupado por el llamado lawfare cuando les ha afectado de forma directa.