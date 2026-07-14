Miguel Ángel Gallardo, «el niño de la catana» que lo ha perdido todo

Lourdes Pérez MADRID / COLPISA

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El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo (d) a su salida de la última sesión del juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, con la presentación de los últimos informes de las defensas el pasado 9 de junio.
El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo (d) a su salida de la última sesión del juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, con la presentación de los últimos informes de las defensas el pasado 9 de junio. Jero Morales | EFE

La condena por enchufar al hermano de Sánchez pone el broche más negro a una carrera ascendente hasta que llevó al PSOE al peor resultado de su historia en Extremadura

15 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A Miguel Ángel Gallardo Miranda (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1974), siempre le ha gustado mandar. Y asumir lo que ello puede comportar. «Yo quiero una organización con un líder, porque la responsabilidad no puede ser coral», dejó dicho

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