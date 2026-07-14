Miguel Ángel Gallardo, «el niño de la catana» que lo ha perdido todo
MADRID / COLPISA
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La condena por enchufar al hermano de Sánchez pone el broche más negro a una carrera ascendente hasta que llevó al PSOE al peor resultado de su historia en Extremadura15 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A Miguel Ángel Gallardo Miranda (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1974), siempre le ha gustado mandar. Y asumir lo que ello puede comportar. «Yo quiero una organización con un líder, porque la responsabilidad no puede ser coral», dejó dicho