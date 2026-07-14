Miguel Ángel Gallardo, «el niño de la catana» que lo ha perdido todo

El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo (d) a su salida de la última sesión del juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, con la presentación de los últimos informes de las defensas el pasado 9 de junio. Jero Morales | EFE

A Miguel Ángel Gallardo Miranda (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1974), siempre le ha gustado mandar. Y asumir lo que ello puede comportar. «Yo quiero una organización con un líder, porque la responsabilidad no puede ser coral», dejó dicho