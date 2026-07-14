Juan Manuel Muñoz, piloto del 43 Grupo: «Vivimos momentos de tensión porque nos jugamos la vida»

El piloto almeriense Juan Manuel Muñoz, del 43 Grupo, junto al hidroavión. R. I. (Colpisa)

El fuego avanzaba sin descanso. El incendio forestal se mostraba imparable, devoraba el matorral a una velocidad de vértigo: cien metros por minuto. Aquella demoledora cifra evidenció la magnitud de una tragedia que acabó reduciendo