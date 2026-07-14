Juan Manuel Muñoz, piloto del 43 Grupo: «Vivimos momentos de tensión porque nos jugamos la vida»
ALMERIA / COLPISA
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El aviador almeriense combatió desde el aire contra las llamas en el incendio de Los Gallardos15 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El fuego avanzaba sin descanso. El incendio forestal se mostraba imparable, devoraba el matorral a una velocidad de vértigo: cien metros por minuto. Aquella demoledora cifra evidenció la magnitud de una tragedia que acabó reduciendo