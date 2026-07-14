Juan Manuel Muñoz, piloto del 43 Grupo: «Vivimos momentos de tensión porque nos jugamos la vida»

Nerea Escámez ALMERIA / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El piloto almeriense Juan Manuel Muñoz, del 43 Grupo, junto al hidroavión.
El piloto almeriense Juan Manuel Muñoz, del 43 Grupo, junto al hidroavión. R. I. (Colpisa)

El aviador almeriense combatió desde el aire contra las llamas en el incendio de Los Gallardos

15 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El fuego avanzaba sin descanso. El incendio forestal se mostraba imparable, devoraba el matorral a una velocidad de vértigo: cien metros por minuto. Aquella demoledora cifra evidenció la magnitud de una tragedia que acabó reduciendo

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