Josu Ternera retrasa su entrega a España al recurrir su propia absolución en Francia

Josu Ternera en París, en una imagen de archivo YOAN VALAT | EFE

La entrega de Josu Ternera a España se va a ver retrasada durante unos meses gracias a una paradójica maniobra. Los abogados del histórico miembro de ETA han recurrido la sentencia del Tribunal de Apelación de París que hace dos semanas lo declaró inocente en la última causa judicial que tenía abierta en Francia. Pese a su carácter absolutorio, la defensa de José Antonio Urrutikoetxea considera que ese fallo contiene varias afirmaciones que le podrían perjudicar en el futuro, por lo que ha decidido elevar el caso al Tribunal de Casación —instancia equivalente al Supremo en España—. La corte tardará presumiblemente medio año en examinar el escrito y mientras tanto el proceso de extradición queda congelado.

Fue el pasado 2 de julio cuando la jueza Isabelle Schoonwater dictaminó su absolución ante la «falta de pruebas» que demostraran que estuvo al frente de ETA entre el 2002 y el 2005. Una sentencia que se suma a otra anterior, referida al período del 2009 al 2011, y que se resolvió en los mismos términos. El veredicto representó una importante victoria para Ternera y su estrategia de defensa, pero al mismo tiempo acercó un poco más su entrega a España, un paso que lleva años tratando de frenar a toda costa. Y es que ese mismo tribunal francés había aceptado a principios de junio la euroorden emitida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a la espera, eso sí, de que concluyese esta causa.

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Tras la resolución, la única manera de dilatar la extradición era que o bien la Fiscalía o bien la defensa la recurrieran ante la siguiente instancia. El propio Urrutikoetxea asumía que el Ministerio Público no movería ficha pese a que pedía una pena de cinco años de cárcel exenta de cumplimiento. En su opinión, «no le interesaba» estirar el proceso porque las autoridades francesas estarían coordinadas con las españolas para entregarlo como un «trofeo de guerra» con el que representar el fin de ETA. Es por eso que finalmente han sido sus propios abogados quienes han presentado dicho recurso, según ha informado Berria, por mucho que la sentencia lo haya declarado inocente de los hechos juzgados.

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Los abogados del histórico etarra alegan que, pese a todo, el contenido textual del fallo vulnera su presunción de inocencia. Ponen el foco en dos extractos en concreto: en el primero, se asegura que fue condenado en el 2021 cuando en realidad fue absuelto; y en el segundo se le situaría «sin ninguna prueba» como parte del comité directivo de la banda terrorista junto a David Pla e Iratxe Sorzabal. Ternera acude ahora a la siguiente instancia para tratar de que esos pasajes se desechen en la sentencia definitiva. Lo hace bajo el temor de que tales afirmaciones le acaben perjudicando en los procesos judiciales a los que se enfrentará en España una vez que se consume su extradición al final del proceso.

Son dos las causas que Urrutikoetxea tiene abiertas en la Audiencia Nacional y por las que se solicita su extradición a España: por la supuesta financiación de la banda armada a través de las herriko tabernas y por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que murieron 11 personas (entre ellas, cinco niñas) y hasta 88 resultaron heridas. Además, recientemente un informe de la Policía Nacional ha abierto la puerta a sentarle en el banquillo también por el atentado contra la T4 del Aeropuerto de Barajas en el 2006, en el que fallecieron dos personas.