Condenado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a 9 años de inhabilitación por prevaricación

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a una de las sesiones del juicio. Jero Morales | EFE

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y el expresidente de la Diputación de Badajoz y ex secretario general de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo han sido condenados. Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dado a conocer hoy el fallo del llamado caso Azagra por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa y en la que falla que la Diputación de Badajoz amañó la plaza de coordinador de actividades musicales de los conservatorios para el familiar de Pedro Sánchez en el 2017. Además de Sánchez y Gallardo, hay otros nueve acusados, para quienes el tribunal ha fallado distintas penas. La Fiscalía había pedido la absolución para todos ellos.

El juicio se celebró entre el 28 de mayo y el 9 de junio, aunque el procedimiento comenzó en mayo del 2024 a raíz de una querella presentada por el pseudosindicato Manos Limpias, a la que posteriormente se fueron sumando otras organizaciones y partidos hasta siete. La jueza de instrucción de Badajoz Beatriz Biedma sentó en el banquillo de los acusados a once personas, todas vinculadas con la institución provincial.

Leer más: David Azagra, del conservatorio de San Petersburgo a la condena en Badajoz

Manos Limpias, que fue la asociación que presentó la querella original, mantuvo en todo momento la petición de un año y medio de cárcel para Gallardo y de tres para Sánchez.

Pero PP, Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír, Abogados Cristianos y Liberum pidieron hasta seis años de cárcel para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa en concurso medial con tráfico de influencias. Para el ex presidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo reclamaron cuatro años. Con estas solicitudes, estos colectivos duplicaron su solicitud de pena al finalizar el juicio.

Para Luis Carrero, el funcionario que colaboró con David Sánchez y que le llamaba «hermanito» en un correo electrónico, demandaron dos años de cárcel. Para los otros ocho acusados, las penas que propusieron PP y Hazte Oír no son iguales. El primero planteó penas de inhabilitación para todos ellos, mientras que la asociación pidió entre un año y un año y medio para cada uno de ellos.

Leer más: Consulte aquí la sentencia íntegra que condena a David Sánchez a 9 años de inhabilitación por prevaricación

Las tres patas de la causa

Durante el juicio, todos los funcionarios provinciales incidieron en que la Diputación ha actuado de forma correcta en las tres líneas que se han investigado.

Estas son: la contratación de David Sánchez en el 2017 y si el puesto se preparó a medida para el hermano del líder socialista; el cambio de denominación del puesto desde coordinador de actividades musicales de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin mediar convocatoria pública en el 2023, y, en tercer lugar, el contrato de Luis Carrero entre el 2023 y el 2024. Carrero es amigo personal de Sánchez, colaboraba con este antes de ser contratado por la Diputación —cuando aún trabajaba en Moncloa como asesor— y se enviaron correos electrónicos llamándose «hermanito».

Durante el juicio, 53 personas prestaron declaración. Solo dos testigos apuntaron a que existió enchufe. El más contundente fue el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas, que afirmó que de sus investigaciones había inferido que Gallardo preparó la plaza para el hermano del presidente. La otra testigo clave es la directora de orquesta Cristina de Frutos, que dijo que «no se respetó la igualdad de oportunidades» en el proceso de selección porque a ella no le formularon ninguna pregunta en la entrevista que decantó la elección de David Sánchez.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN