El Gobierno central costeará el 50 % de las actuaciones ambientales tras el incendio de Almería

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su visita este martes a la zona afectada por el incendio de Los Gallardos. Marian León | EUROPAPRESS

El Gobierno central asumirá el 50 % del coste de las actuaciones ambientales y de reforestación necesarias para recuperar la masa forestal afectada por el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha quemado 7.000 hectáreas y en el que han perdido la vida 13 personas. Así lo ha anunciado este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una visita a las zonas afectadas por las llamas, donde ha trasladado trasladado la «máxima colaboración» a la Junta de Andalucía y ha subrayado que el Ejecutivo ya trabaja para declarar el área como zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil.

La ministra ha pedido a todas las administraciones que respalden el Pacto de Estado frente a la emergencia climática propuesto por el Gobierno el pasado septiembre, con el objetivo de reforzar las medidas de adaptación, anticipación y protección de la población y del patrimonio natural. «Hoy hago ese llamamiento para trabajar todos unidos y conseguir que ese acuerdo vaya más allá de legislaturas, de colores políticos, y protejamos realmente a la población y ese patrimonio natural», ha aseverado.

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En relación con el Acuerdo de Prevención de Riesgos y Coordinación ante incendios ofrecido por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, Aagesen ha defendido que el Ejecutivo mantiene «la mano tendida» desde que propuso el acuerdo frente a la emergencia climática, por lo que ha asegurado que entiende que el líder popular respaldará esa iniciativa. Ha sostenido, no obstante, que «pactar con negacionistas» supone «desproteger completamente a la población» y ha considerado que negar los efectos del cambio climático supone ignorar tanto la evidencia científica como la realidad que vive España.

En esa línea, la ministra ha advertido de que, desde el inicio del 2026, el fuego ha arrasado más de 50.000 hectáreas y se han registrado 15 grandes incendios forestales, unas cifras que casi triplican las del 2025.