Las diez claves de la sentencia del caso Azagra: once condenados y dos plazas a medida

David Sánchez, el hermano menor del presidente del Gobierno, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a los once acusados del caso David Sánchez por prevaricación administrativa, aunque ha descartado el tráfico de influencias y no ha impuesto penas de prisión. El hermano del presidente del Gobierno recibe nueve años de inhabilitación, no por la creación y adjudicación de su plaza en el 2017 —ese frente quedó fuera por prescripción—, sino por cooperar en su transformación en el 2022 para acomodarla a las funciones operísticas que ya desarrollaba. Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación, soporta el castigo más severo: dos condenas de nueve años por los dos primeros bloques del procedimiento. Estas son las diez claves de este fallo histórico. 377 páginas que suponen la primera condena de un familiar de un presidente del Gobierno en ejercicio.

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Once condenados pese a la posición de la Fiscalía

La sentencia impone al menos nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo a todos los acusados sin excepción. Miguel Ángel Gallardo es el único condenado por dos delitos de prevaricación y recibe dos penas de nueve años. Los otros diez encausados responden por uno de los tres bloques. No hay cárcel. El fallo resulta especialmente relevante porque la Fiscalía no formuló acusación y defendió la absolución. Una posición, la del Ministerio Público, que entonces fue muy polémica y que ahora, tras un fallo condenatorio generalizado, queda muy en evidencia. La causa llegó a juicio por el impulso de siete acusaciones populares. La resolución es unánime y todavía no es firme pues puede ser recurrida ante el Supremo.

David no es condenado por obtener la plaza

La condena al hermano de Pedro Sánchez no se apoya directamente en la creación del puesto ni en su adjudicación en julio del 2017. El tribunal había declarado prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal y ahora rechaza el intento de las acusaciones de reconducir ese mismo episodio hacia la prevaricación para salvar el obstáculo. La Sala califica ese cambio final de «oportunista» y realizado en fraude de ley. David Sánchez queda así fuera del bloque inicial, aunque la sentencia declara probado que la plaza fue creada pensando en él. Su condena procede exclusivamente de la transformación posterior del puesto.

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La decisión se tomó después de la caída de Pedro Sánchez

La Audiencia fija entre el 10 y el 11 de octubre del 2016, durante una reunión celebrada en Valdivia (una cita anual de planificación presupuestaria de la Diputación de Badajoz) la decisión de crear el puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios. Para entonces, Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE tras el Comité Federal del 1 de octubre. El tribunal considera probado que Gallardo con dos de las condenadas adoptaron la decisión con el objetivo de que el empleo fuera ocupado por David Sánchez, que carecía entonces de trabajo estable. No determina, sin embargo, quién trasladó su nombre ni si hubo una petición de él, de su hermano o de otra persona.

Una plaza «innecesaria y vacía de contenido»

La Sala sostiene que el puesto no respondía a una necesidad real de los conservatorios y que fue configurado como alta dirección sin una justificación suficiente. Las funciones de coordinación habían sido realizadas hasta el 2010 por un empleado del grupo A2 y después por profesores de los propios centros. Los directores no habían solicitado la nueva figura y señalaron otras carencias más urgentes, como una plaza de pianista. El tribunal concluye que el expediente fue construido para revestir de apariencia administrativa una decisión ya tomada, anteponiendo el interés del futuro adjudicatario al interés general y vulnerando los principios de mérito y capacidad.

Los agujeros del proceso de selección

Las bases se publicaron el 19 de mayo del 2017 sin incluir los criterios concretos de baremación. Estos fueron fijados el 26 de junio, cuando la comisión ya conocía los currículos de los once aspirantes, y otorgaron especial peso a méritos que concurrían en David Sánchez, quien obtuvo 90 puntos. Ningún candidato quedó excluido, pese a que uno no había presentado el proyecto obligatorio. El acta oficial declaró aptos a seis aspirantes, pero apareció otro documento en el que solo David figuraba como idóneo. Cristina Núñez constaba como integrante de la comisión aunque no estuvo presente durante las entrevistas.

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Un alquiler buscado antes de la entrevista

Otro de los indicios que la Audiencia incorpora al relato es la búsqueda de alojamiento realizada por David Sánchez el 26 de junio del 2017. Ese día todavía se estaban valorando los currículos y la entrevista no se celebró hasta la jornada siguiente. A través de Airbnb, el candidato explicó al propietario que iba a trasladarse a trabajar a Badajoz y situó el comienzo del alquiler entre el 10 y el 15 de julio, fechas coincidentes con la posterior firma del contrato. La defensa lo presentó como una previsión razonable. El tribunal, sin embargo, lo integra en la cadena de indicios del procedimiento diseñado para favorecerlo.

De la coordinación de conservatorios a la ópera

El contrato obligaba a David Sánchez a coordinar los conservatorios, dirigir agrupaciones musicales, organizar ensayos y elaborar informes, con plena dedicación y prestación habitual de servicios en Badajoz. La sentencia afirma que apenas acudió al puesto, que sus contactos con los directores fueron reduciéndose y que acabó centrado en Ópera Joven. Solo dirigió la orquesta en cinco ocasiones durante todos sus años en la Diputación. Los informes periódicos tampoco constaban en los archivos. Fueron entregados durante la instrucción por Luis Carrero y aparecían firmados a mano por David después de que el juzgado reclamara expresamente esa documentación.

La maniobra del 2022 que condena a Azagra

La condena de David Sánchez nace del segundo bloque: la conversión de su plaza en Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. La Audiencia entiende que no fue un simple cambio de nombre, sino la creación encubierta de un puesto nuevo para adaptar las obligaciones laborales a las preferencias operísticas que él ya había elegido. Los correos internos hablaban inicialmente de «creación», pero esa palabra fue sustituida por «modificación» porque abrir una plaza distinta obligaba a tramitarla y proveerla reglamentariamente. El expediente omitió además la descripción de las nuevas funciones y eliminó la referencia a la incompatibilidad del puesto.

Una segunda plaza para el colaborador de David

El tercer bloque afecta a Luis María Carrero, amigo y colaborador de David Sánchez en proyectos operísticos. La Diputación creó en el 2023 una Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que Carrero terminó ocupando en comisión de servicios tras ser el único aspirante. Antes de publicarse las bases, David le escribió: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo». Carrero contestó que lo último que le había dicho Candalija era que llegaría «a lo largo de noviembre». El tribunal concluye que el puesto buscaba trasladarlo a Badajoz para que continuara auxiliando a David.

Sin tráfico de influencias ni devolución de salarios

La dureza del relato probado convive con un límite importante: la Audiencia absuelve a todos los acusados de tráfico de influencias. No ha podido determinar que David Sánchez, su hermano o alguien de su entorno ejercieran una presión concreta sobre Gallardo o los responsables provinciales. Tampoco acuerda que David Sánchez y Carrero devuelvan los salarios percibidos. La Sala explica que las acusaciones populares no estaban legitimadas para reclamar esa responsabilidad civil y que ni la Diputación ni la Fiscalía formularon esa petición. El fallo puede recurrirse en diez días ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.