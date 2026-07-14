David Azagra, del conservatorio de San Petersburgo a la condena en Badajoz
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La Justicia pone fin al intento de David Sánchez de separar su trayectoria profesional del poder político de su hermano14 jul 2026 . Actualizado a las 13:04 h.
David Sánchez Pérez-Castejón quiso construir una vida lejos del apellido que compartía con su hermano. Para la música eligió el pseudónimo de Azagra, un nombre artístico sin resonancias políticas y de un apellido demasiado común para triunfar