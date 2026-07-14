La cronología que explica la sentencia de David Sánchez: de septiembre del 2016 a junio del 2018
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El fallo certifica que la plaza comenzó a gestarse antes de la caída de Pedro Sánchez, se reactivó durante las primarias y quedó adjudicada apenas un mes después de su regreso a Ferraz14 jul 2026 . Actualizado a las 13:10 h.
La historia judicial de la plaza de David Sánchez es la base de la sentencia condenatoria. Esa cronología, que la Audiencia Provincial ha dado por buena, certifica que el puesto de trabajo comenzó a gestarse antes