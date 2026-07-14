La cronología que explica la sentencia de David Sánchez: de septiembre del 2016 a junio del 2018

La historia judicial de la plaza de David Sánchez es la base de la sentencia condenatoria. Esa cronología, que la Audiencia Provincial ha dado por buena, certifica que el puesto de trabajo comenzó a gestarse antes

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