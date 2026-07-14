La abogada de Koldo niega «vinculaciones» al PSOE y dice que el soborno a Carmen Pano es «mentira» y fruto de una «venganza»

La abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada a la Audiencia Nacional. Marta Fernández | EUROPAPRESS

La Audiencia Nacional interrogó este martes como investigada a Leticia de la Hoz, letrada de Koldo García, en el marco de la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz sobre la presunta trama encabezada por la exmilitante socialista Leire Díez para intentar interferir en procedimientos judiciales y policiales que afectan a Ferraz y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su comparecencia se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apreciara indicios de un posible intento de influir en testigos y empresarios relacionados con distintas causas judiciales. La letrada negó ante el magistrado que tuviese alguna «vinculación» con el PSOE, después de que se dijese que la defensa al exasesor de Koldo García podía haber estado pagada por los socialistas —aunque no desveló quién fue el encargado de abonar sus servicios amparándose en el «secreto profesional»—, y asegura que el soborno del que le acusa Carmen Pano es «mentira» y fruto de una «venganza».

La principal línea de investigación que afecta a De la Hoz se centra en los contactos que mantuvo con la empresaria Carmen Pano y con su conductor, Álvaro Gallego. Ambos declararon ante los agentes de la Guardia Civil que acudieron en varias ocasiones al despacho de la abogada y que, durante estos encuentros, se les planteó la posibilidad de modificar su versión sobre la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. Según sus testimonios, esas conversaciones fueron acompañadas de la promesa de una compensación de 250.000 euros.

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La letrada atribuyó las acusaciones de la empresaria Carmen Pano a una «venganza» derivada de una fallida operación mercantil en el sector de los hidrocarburos. De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por este periódico, De la Hoz aportó al juzgado mensajes de WhatsApp, fechas y una reconstrucción cronológica y detallada de las reuniones mantenidas en su despacho para sostener que el relato de Pano es «mentira». Aseguró que esos encuentros no estuvieron protagonizados únicamente por ambas, sino que participaron otras personas y que tenían por objeto operaciones empresariales relacionadas con el sector de los hidrocarburos.

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La abogada sostuvo, asimismo, que Pano «coge cosas que sí son verdad y, luego, las retuerce para darles otro significado». En este sentido, explicó que las reuniones fueron largas y que uno de los episodios descritos por la acusación corresponde en realidad a una conversación mantenida por teléfono, en manos libres, con el director del despacho. Según su versión, en esa llamada se comunicó a Pano que era ilegal cobrar una comisión sin tributarla, después de que planteara ocultar el pago de una comisión derivada de una operación mercantil.

También reconstruyó la ruptura de la relación con la empresaria. Según su relato, el despacho detectó un presunto fraude de IVA en la operación y decidió expulsar a Pano de las negociaciones que habían estado llevando a cabo con ella y otros empresarios —que sí continuaron con el proceso mercantil—. Precisó que al darse cuenta de que la empresaria pretendía cobrar una comisión de 10.000 euros sin que se hubiera cerrado la venta que esta, al no continuar en las negociaciones, decidió poner en marcha una campaña basada en la «mentira», que únicamente perseguía desacreditar su desempeño laboral.

Conversaciones con Leire Díez

Otro de los asuntos que surgieron durante su declaración, de aproximadamente dos horas de duración, fue el intercambio de mensajes que mantuvo con Leire Díez el 9 de mayo del 2025, después de que trascendiera a la prensa una información sobre unas diligencias abiertas a Koldo García por un presunto caso de violencia de género contra su exmujer —también imputada en otro de los casos que se instruyen en la Audiencia Nacional—.

Según recoge el informe de la UCO, la abogada remitió la noticia a Díez con el mensaje «Pásaselo a Mercedes a ver qué opina», en aparente alusión a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Leire respondió «Se lo acabo de pasar» y añadió: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO». Para los investigadores, esa conversación se enmarca en la relación que mantenía Díez con la directora general, —también imputada en el proceso judicial del caso de las cloacas— y en las gestiones que, según la Benemérita, desarrollaba para promover una investigación interna sobre supuestas filtraciones procedentes de la UCO.

Durante su declaración de este martes, sin embargo, De la Hoz rechazó que esos mensajes evidencien una actuación coordinada con Leire Díez. La letrada explicó que había hablado previamente con la directora general sobre ese asunto y que un periodista le había reconocido que la información procedía de fuentes del instituto armado, por lo que pidió a Leire que trasladara la noticia a Mercedes González para conocer su opinión.