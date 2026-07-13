Sánchez vuelve a pedir un pacto de Estado contra el cambio climático tras el incendio mortal de Los Gallardos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Turre (Almería). FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado un pacto de Estado frente a la emergencia climática después del incendio forestal en Los Gallardos (Almería) que ha provocado la muerte de 13 personas. También ha advertido del peligro de la «desinformación» en situaciones de emergencia y ha avisado de que este será un verano «difícil» en cuestión de incendios.

Sánchez ha hecho estas declaraciones desde el Puesto de Mando Avanzado de Turre (Almería), donde se ha reunido con los responsables del dispositivo de emergencias y con los alcaldes de las localidades afectadas por el incendio de la semana pasada.

Leer más: Bolaños valora el «trabajo hombro con hombro» del Gobierno y la Junta frente al incendio de Los Gallardos

En ese sentido ha subrayado que, el año pasado, un tercio de la superficie calcinada en toda Europa se produjo en España, una consecuencia, dijo, del agravamiento de la emergencia climática que sufre la península Ibérica.

Así, ha recordado que su Gobierno ha puesto encima de la mesa una propuesta para «articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática» con el objetivo de prevenir y no únicamente reaccionar ante estos sucesos.

En esa línea ha mencionado medidas como «perimetrar zonas de municipios» o realizar acciones de formación entre jóvenes de cómo reaccionar ante incendios y emergencias de protección civil que son cada vez «más comunes».

«Desde la Administración General del Estado estamos impulsando buena parte de esas medidas vinculadas con ese pacto de Estado», ha enfatizado Sánchez que ha apelado a que cada ciudadano, desde el punto de vista individual debe tomar conciencia de que los efectos del cambio climático se están agravando.

La emergencia climática «mata»

«Lo he dicho en muchas ocasiones, la emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante», ha recalcado.

En ese sentido ha elogiado la cooperación entre todas las administraciones en la extinción del incendio de Los Gallardos y ha asegurado que su Ejecutivo puso todos los medios solicitados a disposición del resto de administraciones. Así, ha advertido de que tienen por delante «un verano complejo, complicado» que va a exigir a todos «estar atentos» para responder «con la máxima celeridad».

A su juicio, desde el Gobierno central lo están haciendo, y ha recordado que antes de que empezara el verano, el pasado mes de mayo, presentaron el plan de lucha contra incendios desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde trasladaron las capacidades y los medios que han ido aumentando en los últimos años para «garantizar una respuesta pronta y eficaz».

Personas «integradas» y «apreciadas»

El presidente ha lamentado el fallecimiento de 13 personas «la cara más dramática y más trágica» de los incendios y ha deseado una pronta recuperación a los heridos que han sufrido importantes quemaduras y se encuentran hospitalizados.

Algunos de ellos, ha apuntado, eran extranjeros, de Reino Unido y Bélgica, y se encontraban perfectamente integrados en los municipios y eran gente «apreciada». «Es una lástima, es muy triste», ha apuntado

Cooperación entre administraciones

Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han destacado este lunes la cooperación entre administraciones para luchar contra el incendio forestal.

En su visita al Puesto de Mando Avanzado de Turre, Pedro Sánchez ha considerado que se ha trasladado «lo que esperan y demandan los ciudadanos y ciudadanas ante situaciones como esta, cooperación, unidad y una coherencia en la acción en la lucha contra el fuego».

Ha insistido en subrayar «esa unidad desde los alcaldes, la diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, porque es lo que piden los ciudadanos y ciudadanas y es, además, la mejor manera de luchar de manera eficaz contra estas crisis de protección civil».

Desde el Gobierno de España, según ha añadido, «hemos puesto a disposición todos los recursos del estado que se nos han requerido»: «Durante la fase de extinción del incendio, por supuesto, también en la investigación de las causas del incendio y, finalmente, como he dicho antes a los alcaldes de las zonas afectadas, por supuesto, en la reconstrucción».

«En la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también de hogares que han sido calcinados, echar una mano con recursos públicos para que puedan recuperar, al menos, su normalidad», ha expuesto el presidente.

Han «trabajado en red»

Por su parte, Juanma Moreno ha destacado que las distintas administraciones, locales provincial, autonómica y nacional, han «trabajado en red, en línea y hemos conseguido que todos a una hayamos luchado contra el fuego», a través del trabajo intenso de los bomberos del consorcio del levante almeriense, del Plan Infoca y de la UME.

«Ese, sin lugar a dudas, es el camino correcto en una emergencia de esta naturaleza y es el camino correcto también para intentar solventar algunos de los problemas cuando nos vienen sobrevenidos que suelen ser problemas graves», ha indicado Juanma Moreno.

«Agradecimiento a todas las administraciones, que hemos sumado esfuerzos, recursos humanos y materiales, con un solo objetivo que ha sido apagar el fuego y, sobre todo, evitar nuevas víctimas», ha señalado Juanma Moreno.