El juez Peinado exige a Begoña Gómez que demuestre que solo utilizó el pasaporte para viajar a la graduación de su hija

Begoña Gómez, en una imagen de archivo. Violeta Santos Moura | REUTERS

El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a Begoña Gómez para que acredite en un plazo de cinco días que utilizó el pasaporte únicamente para realizar el viaje al Reino Unido que le había autorizado otro magistrado con el fin de asistir exclusivamente a la graduación universitaria de su hija primogénita en la prestigiosa universidad de Bristol. El instructor advierte a la esposa del presidente del Gobierno de que, si no justifica el recorrido o se concluye que incumplió las condiciones impuestas, podría enfrentarse a un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

La providencia abre un nuevo frente en la bronca que comenzó el 20 de junio, cuando Peinado retiró el pasaporte a Gómez, le prohibió salir de España y le impuso comparecencias dos veces al mes tras abrir juicio oral contra ella por cuatro delitos. El magistrado justificó aquellas restricciones por riesgo de fuga y llegó a sostener que los escoltas policiales podían ayudarla a abandonar el país, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos». Interior protestó ante el Consejo General del Poder Judicial, la Policía defendió la profesionalidad de sus agentes y la Fiscalía recurrió unas cautelares que considera injustificadas y desproporcionadas.

Peinado reclama ahora documentación porque en el pasaporte devuelto al juzgado no aparecen sellos de entrada o salida que permitan comprobar directamente el desplazamiento. El juez quiere que Gómez aporte elementos que acrediten que el documento se empleó exclusivamente durante los días y para el trayecto autorizado, entre el 8 y el 10 de julio, y que no fue utilizado para ningún otro movimiento internacional.

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La esposa de Pedro Sánchez había solicitado inicialmente permiso para salir de España entre el 7 y el 10 de julio. Su intención era acompañar al presidente del Gobierno a la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara y desplazarse después al Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. La defensa pidió la devolución temporal del pasaporte, la anotación de la autorización en el sistema SIRAJ y la posibilidad de reintegrar el documento al juzgado el día hábil posterior al regreso.

Peinado no resolvió personalmente la solicitud antes de ausentarse del juzgado. El auto fue dictado el 6 de julio por el magistrado Antonio Viejo Llorente, quien estimó parcialmente la petición. Autorizó a Gómez a viajar al Reino Unido entre el 8 y el 10 de julio para asistir al acto familiar, pero rechazó que pudiera volar a Ankara con la delegación española.

El juez sustituto consideró que la buena cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, y la naturaleza de la ceremonia permitían levantar temporalmente la prohibición de salida. En cambio, mantuvo la cautelar para Turquía porque se trata de un país situado fuera del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y la esposa del presidente había sido invitada por razones de cortesía institucional, sin intervención activa en la cumbre.

La autorización terminó utilizándose para el desplazamiento a Bristol, donde se celebró la graduación de la hija mayor del matrimonio, Ainhoa. Pedro Sánchez y Begoña Gómez asistieron junto a los padres del jefe del Ejecutivo a la ceremonia universitaria, celebrada en el Great Hall del Wills Memorial Building. La joven recibió el título en Neurociencia y Psicología y la familia siguió el acto desde los asientos reservados a los allegados de los alumnos.

El viaje contó con dispositivo de seguridad. La presencia de los escoltas había sido precisamente uno de los principales argumentos empleados por Antonio Camacho, abogado de Gómez, para recurrir la retirada del pasaporte. La defensa sostuvo que la protección permanente permite al Estado conocer de manera exacta la localización de la mujer de Sánchez y hace «en la práctica, inexistente» cualquier posibilidad de fuga.

Peinado respondió ante la Audiencia Provincial que nunca afirmó que la colaboración de los agentes fuera probable, sino que la planteó como una hipótesis. Aseguró que no pretendía «ofender o menospreciar» a los policías y elogió el carácter abnegado de su trabajo, pero insistió en que existen funcionarios que incumplen sus obligaciones y puso como ejemplo la existencia de la Unidad de Asuntos Internos.

La retirada del pasaporte sigue pendiente de revisión por la Audiencia Provincial de Madrid. También está recurrida la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado. Peinado mantiene que ambas medidas son necesarias para asegurar la presencia de Gómez en el juicio oral por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

El auto que autorizó el desplazamiento dispuso que el pasaporte fuera depositado de nuevo el 13 de julio, primer día hábil después del retorno. Tras recibirlo sin sellos fronterizos, Peinado ha dado a Gómez cinco días para aportar documentación que permita comprobar las fechas, los trayectos y el uso concreto que hizo del documento durante su estancia en el Reino Unido.