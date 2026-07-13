Juanma Moreno anuncia que el incendio forestal de Los Gallardos se da ya por controlado

Moreno Bonilla, este lunes durante una rueda de prensa. Ana Beltran | REUTERS

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este lunes por la tarde que el incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería), en el que han muerto al menos 13 personas, se ha dado ya por «controlado».

Así lo ha anunciado el presidente en una comparecencia ante la prensa en el puesto de mando avanzado de este incendio instalado en Turre y junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, que se ha desplazado este lunes hacia allí.

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Moreno ha comenzado transmitiendo esa «buena noticia» de que «ya técnicamente se da por controlado el incendio», que este pasado domingo se dio por estabilizado, lo que «significa que hemos avanzado, afortunadamente», durante la jornada en el trabajo contra el fuego, «más allá de algunos pequeños conatos» que se han producido.

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El presidente ha precisado que «hay una brigada del Infoca que se va a quedar pendiente de refrescar el terreno», si bien ha remarcado que «el incendio ya no presenta como tal una amenaza, puesto que las condiciones meteorológicas» previstas para «las próximas horas van a ser positivas, especialmente en lo que refiere a humedad», de «casi el 90%, lo cual nos va a ayudar enormemente a refrescar la zona y, por tanto, a evitar que se vuelva a activar», según ha abundado.