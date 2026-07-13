Irán advierte de que no permitirá que EE.UU. interfiera en la gestión el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump, en una imagen de archivo. CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

El Ejército iraní advirtió que no permitirá, «bajo ninguna circunstancia», que Estados Unidos «interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz», en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump que dijo este lunes que se convertirá en el «guardián» de este paso marítimo.

El portavoz del Comando Unificado Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, aseguró que, «tras las advertencias previas, bajo ninguna circunstancia permitiremos que Estados Unidos interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz».

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En este comunicado, el portavoz del Ejército iraní añadió que el «repetido aventurerismo y las fechorías de Estados Unidos» en la gestión del estrecho de Ormuz han puesto gravemente en peligro la seguridad regional, el comercio internacional y el paso de petroleros y buques mercantes.

Asimismo, subrayó que las fuerzas armadas de la República Islámica «reaccionarían con severidad» ante cualquier «perturbación e inseguridad» que provoquen las unidades estadounidenses en el paso de buques mercantes y petroleros, fuera de las rutas designadas por Irán y sin autorización de las Fuerzas Armadas iraníes.

El Comando Unificado Khatam al-Anbia también advirtió a los países de la región de que cualquier cooperación logística o apoyo a las unidades ejército estadounidense será considerado por la República Islámica como «una guerra contra la soberanía y la seguridad nacional de Irán», que la responsabilidad de «cualquier situación de inseguridad y de la propagación de la guerra en la región» recaerá sobre EE.UU. y los países que cooperen con el ejército estadounidense.

El Ejército iraní hizo público este comunicado en respuesta a las declaraciones de Donald Trump, que dijo este lunes que su país se convertirá en el «guardián» del estrecho de Ormuz y aseguró que Washington debería ser compensado por proteger la estratégica vía comercial, centro de la actual escalada en el conflicto con Irán.