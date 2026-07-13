Imputado el alcalde del PP de Móstoles por acoso sexual y laboral a una exconcejala de su partido
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La jueza cita a Manuel Bautista el 9 de octubre tras rechazar su intento de cerrar la causa13 jul 2026 . Actualizado a las 10:09 h.
La jueza que investiga el presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exconcejala del PP de la localidad madrileña de Móstoles ha citado como investigado al alcalde de ese municipio, Manuel Bautista. La titular del Juzgado número 2