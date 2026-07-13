Imputado el alcalde del PP de Móstoles por acoso sexual y laboral a una exconcejala de su partido

Melchor Saiz-Pardo COLPISA

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El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento celebrado el pasado abril.
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento celebrado el pasado abril. Kiko Huesca | EFE

La jueza cita a Manuel Bautista el 9 de octubre tras rechazar su intento de cerrar la causa

13 jul 2026 . Actualizado a las 10:09 h.

La jueza que investiga el presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exconcejala del PP de la localidad madrileña de Móstoles ha citado como investigado al alcalde de ese municipio, Manuel Bautista. La titular del Juzgado número 2

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