Imputado el alcalde del PP de Móstoles por acoso sexual y laboral a una exconcejala de su partido

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento celebrado el pasado abril. Kiko Huesca | EFE

La jueza que investiga el presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exconcejala del PP de la localidad madrileña de Móstoles ha citado como investigado al alcalde de ese municipio, Manuel Bautista. La titular del Juzgado número 2