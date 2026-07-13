La exdirectora de la Agencia Tributaria desvincula su marcha de la inspección a Zapatero durante su comparecencia en el Senado

La exdirectora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Soledad Fernández Doctor, comparece en el Senado. Marta Fernández | EUROPAPRESS

La exdirectora general de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández, compareció este lunes en el Senado en la comisión que investiga la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y negó rotundamente que su cese tenga que ver con la inspección al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el caso de las joyas halladas por la Policía en el despacho que este tiene en la madrileña calle de Ferraz.

Fernández aprovechó la ocasión para hacer una defensa cerrada de la Agencia Tributaria, recalcando que hay temas complejos que «no son tan fáciles y que hay que investigar». Aunque dejó claro desde el inicio de la comparecencia que trataría de enrocarse en sus «obligaciones de confidencialidad» para eludir la mayoría de preguntas.

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En concreto, sobre Zapatero, la oposición intentó arrastrar a la que hasta hace unos días era máxima responsable de la Agencia Tributaria a confirmar si existían presiones o si se frenaron inspecciones fiscales contra él, en especial tras las acusaciones que vinculan su entorno con movimientos de dinero procedentes de Venezuela. Pero Fernández se mantuvo inflexible en su posición de no dar un solo dato de ningún contribuyente, recordando que el secreto fiscal es «sagrado».

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En cuanto a las investigaciones relacionadas con el rescate de 53 millones de euros de Plus Ultra, el Partido Popular centró sus preguntas en los informes que la Agencia Tributaria emitió en su día y que sirvieron para avalar dicha operación. En este sentido, Fernández defendió la «pulcritud» y la «independencia» de los funcionarios que analizaron en su momento las cuentas de la aerolínea, haciendo hincapié en que la Agencia Tributaria solo certifica datos técnicos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero que no evalúa la oportunidad política ni decide si una empresa es «estratégica» o no.

Ese criterio, sugería de forma implícita Fernández, corresponde en exclusiva a la SEPI y al Consejo de Ministros. Con esto, descarga de cualquier responsabilidad política a la AEAT.

Personación en la pieza

Además, la semana pasada trascendió que la AEAT se personará en la pieza separada de la causa relativa a las joyas encontradas en un registro en el despacho del expresidente Zapatero. Hacienda ha dado el paso tras indicarle el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que podía personase en la causa al considerarla «potencial perjudicada».