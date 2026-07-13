Detenido por exhibicionismo el exalcalde de Sant Feliu de Guíxols

Policía Local de Santa Susana.

Pere Albó, exalcalde de San Feliu de Guixols (Gerona) por el PSC y después diputado autonómico por Junts, fue detenido este domingo en la localidad de Santa Susanna (Barcelona) acusado de exhibicionismo después de entrar sin autorización a la piscina de un hotel y presuntamente realizar exhibicionismo en la instalaciones, donde había una cincuentena de personas, muchas de ellas menores. Fue la Policía Local, alertada por los responsables del hotel, la que acudió al establecimiento a las 17.15 de la tarde del domingo.

El expolítico de 54 años, se habría estirado en una tumbona y se habría bajado los pantalones antes de empezar a toquetearse visiblemente, según ha avanzado la Cadena Ser. Albó se encuentra detenido en dependencias de los Mossos d'Esquadra a la espera de ser puesto a disposición judicial.

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La policía local lo detuvo «por actitud impropia» ha relatado a Colpisa el alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, quien apunta que en el momento de la detención Albó se encontraba «desorientado» y no supo «explicar qué hacía allí». Los medios locales apunta a problemas mentales derivados de conflictos familiares, pero según el informe de la detención no había indicios de intoxicación por alcohol o drogas.

El incidente se produjo en la piscina del Hotel Tahití, junto a la playa de Santa Susanna, ante una cincuentena de personas. Entre los clientes del hotel que se encontraban en ese momento en la piscina había menores, lo que elevó la indignación ante la actitud del expolítico llegando a provocar momentos de tensión, que la policía local resolvió deteniendo al ex político.

Tras ser arrestado y trasladado a dependencias policiales, Pere Albó, solicitó un habeas corpus alegando que se trataba de un arresto ilegal, lo que obligó al juzgado de guardia de Arenys de Mar a revisar su situación procesal. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), durante la noche el magistrado desestimó la petición tras escuchar al detenido, concluyendo que la actuación policial era completamente legal y procedente.