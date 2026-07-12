El PP promete endurecer el acceso de los presos de ETA a beneficios penitenciarios

La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, en el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua. H.BILBAO / EUROPA PRESS

El PP quiere endurecer el acceso de los presos de ETA a beneficios penitenciarios. «Sin arrepentimiento ni colaboración no se puede dar» la semilibertad a los reclusos «y esa reforma la impulsará el PP en su próximo Gobierno», aseguró ayer Cuca Gamarra. La vicesecretaria general de regeneración institucional de los populares lo ha anunciado durante el homenaje anual de su partido a Miguel Ángel Blanco. «ETA le secuestró y quiso chantajear al Estado con traer a los presos de ETA a Euskadi y el Gobierno del PP no cedió. Y eso es lo que ha hecho Sánchez ante Bildu para mantenerse en el poder», censuró.

En un acto frente al monolito erigido por Agustín Ibarrola en la plaza San Pelayo de Ermua, Gamarra reclamó «que paguen ante la justicia no solo los que mataron, sino también los que colaboraron, planificaron, señalaron, ordenaron y jalearon» el crimen del edil del PP. También acusó a Sánchez de «convertir en sus socios a quienes no hicieron nada, como Otegi».

El pacto Otegi-Sánchez

«El pacto entre Otegi y Sánchez, votos por presos, que es lo que está permitiendo que salgan los etarras gracias a la consejera socialista del Gobierno vasco», dijo en alusión a María Jesús San José, responsable de Justicia y Derechos Humanos. «Cuando no les pueden dar el tercer grado les abren la puerta del 100.2 para que salgan», añadió.

La diputada del PP recordó que hay más de 300 asesinatos sin resolver e indicó que «hay que pedir responsabilidades». A su juicio, «algunos quieren pasar página y blanquear porque los han hecho ser sus socios». Gamarra reivindicó el espíritu de Ermua, que representó «el comienzo del fin de ETA» y destacó que el Gobierno del PP no cedió al chantaje. También censuró que «Sánchez habla de integridad y no tiene valores». «La integridad fue la de Blanco, Goyo, Zamarreño, Indiano... los que ocupaban el lugar de sus compañeros cuando eran asesinados», recalcó.

El acto contó con la presencia de Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel, y de una nutrida representación de cargos del PP, con su líder en el País Vasco, Javier de Andrés, a la cabeza