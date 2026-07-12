Una de las fallecidas en el incendio de Los Gallardos es una profesora francesa que llegó a Bédar dos días antes

Un coche aparcado y calcinado permanece en una zona quemada tras los mortíferos incendios forestales que afectaron a la provincia de Almería, en Los Gallardos Violeta Santos Moura | REUTERS

El grave incendio que afecta a Los Gallardos y, por extensión, al término municipal de Bédar se ha cobrado ya un balance de 12 víctimas mortales en el Levante almeriense de forma provisional. El fuego, que avanzó con