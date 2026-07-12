Una de las fallecidas en el incendio de Los Gallardos es una profesora francesa que llegó a Bédar dos días antes

David Roth ALMERÍA, COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Un coche aparcado y calcinado permanece en una zona quemada tras los mortíferos incendios forestales que afectaron a la provincia de Almería, en Los Gallardos
Un coche aparcado y calcinado permanece en una zona quemada tras los mortíferos incendios forestales que afectaron a la provincia de Almería, en Los Gallardos Violeta Santos Moura | REUTERS

El marido de la víctima se salvó de las llamas por décimas de segundo y sufre heridas graves en las extremidades

12 jul 2026 . Actualizado a las 13:28 h.

El grave incendio que afecta a Los Gallardos y, por extensión, al término municipal de Bédar se ha cobrado ya un balance de 12 víctimas mortales en el Levante almeriense de forma provisional. El fuego, que avanzó con

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete