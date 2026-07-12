Una de las fallecidas en el incendio de Los Gallardos es una profesora francesa que llegó a Bédar dos días antes
ALMERÍA, COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El marido de la víctima se salvó de las llamas por décimas de segundo y sufre heridas graves en las extremidades12 jul 2026 . Actualizado a las 13:28 h.
El grave incendio que afecta a Los Gallardos y, por extensión, al término municipal de Bédar se ha cobrado ya un balance de 12 víctimas mortales en el Levante almeriense de forma provisional. El fuego, que avanzó con