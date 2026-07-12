Enma López reúne los avales y disputará a Maroto la candidatura del PSOE a la alcaldía de Madrid

La precandidata en el proceso de primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Enma López, tras entregar los avales requeridos. JAVIER LÍZÓN / EFE

El PSOE decidirá el nombre de su candidata a la Alcaldía de Madrid mediante unas elecciones primarias. La concejala socialista Enma López ha reunido los avales necesarios para disputar la cabecera de cartel a la exministra y candidata de Ferraz, Reyes Maroto. Ambas alcanzaron los 823 avales exigidos. López aseguró haber superado los 1.000 apoyos, mientras que Maroto indicó que había alcanzado 1.400. En cuanto a los respaldos obtenidos por vía telemática, López supera a Maroto, con 587 avales frente a 186. «Nos dijeron que era imposible y hemos conseguido los avales», señaló López, cuya candidatura ha sido criticada por inoportuna por la dirección socialista.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, el secretario general del PSOE madrileño y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, fue proclamado candidato después de superar el número mínimo de avales requeridos, sin que la otra aspirante, Silvia López Quivira, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, lograra alcanzar esa barrera. López presentó 4.000 avales, casi el doble de los 2.092 exigidos, equivalentes al 15 % del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de la Comunidad de Madrid.