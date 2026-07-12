La Junta de Andalucía da por «estabilizado» el incendio de Los Gallardos y autoriza el regreso de un millar de los desalojados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno atiende a los medios de comunicación en Los Gallardos. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

Una bocanada de esperanza alivia por fin la extrema tensión que mantiene en vilo a Andalucía. Tras varias jornadas marcadas por la angustia y la devastación, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado desde el puesto de mando avanzado de Turre, en el que se encontraba, que el Plan Infoca ha dado por «estabilizado» el violento incendio forestal que se declaró en Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, la tarde del jueves.

El líder del Ejecutivo autonómico ha confirmado que el fuego se encuentra completamente «perimetrado y acotado», lo que ha permitido rebajar de manera inmediata la emergencia a la situación operativa 1 y autorizar «el regreso paulatino» de las aproximadamente 1.000 personas que habían tenido que ser desalojadas de sus viviendas por motivos de seguridad.

La noticia supone un punto de inflexión fundamental en la que ya se considera la peor tragedia ambiental y humana en materia de incendios de la historia reciente de Andalucía Oriental. Moreno ha querido expresar públicamente su más sincero agradecimiento a todos los equipos técnicos y humanos por su entrega, su esfuerzo incansable y la máxima coordinación demostrada en todas las tareas desarrolladas sobre el terreno. No obstante, el mandatario andaluz ha advertido de que el peligro no ha desaparecido por completo y que el amplio dispositivo de extinción continuará trabajando de manera intensa en las próximas horas para lograr el control definitivo del incendio.

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La estabilización del frente de llamas aporta un respiro crucial a una geografía almeriense que arrastra una consternación absoluta tras confirmarse el trágico balance de doce personas fallecidas a consecuencia del avance del fuego. Las labores de rastreo en el perímetro calcinado resultaron determinantes para certificar la magnitud de un siniestro que ha dejado heridas profundas en toda la comarca del Levante Almeriense. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ya había catalogado la situación como una tragedia sin precedentes en la región, trasladando el dolor de toda una comunidad que se ha volcado con los damnificados.

El origen de esta catástrofe, según los datos recabados en un primer momento por el centro de coordinación de emergencias 112, se localizó en torno al kilómetro 511 de la carretera nacional N-340A. Los testimonios aportados por conductores y residentes que presenciaron el inicio del fuego apuntaban a que la inesperada caída de un cable del tendido eléctrico de alta tensión sobre el terreno fue el detonante de las primeras chispas. La extrema sequedad de la vegetación y la presencia de fuertes rachas de viento en la zona actuaron como un acelerador perfecto, provocando que las llamas se propagaran con una velocidad inusitada hacia la masa forestal y las barriadas colindantes.

La virulencia inicial obligó a la dirección de la emergencia a activar la fase operativa 2, lo que propició la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con un contingente de 150 militares que se integraron con rapidez junto a los bomberos forestales andaluces. A pesar del despliegue masivo de medios técnicos, autobombas y recursos sanitarios, el fuego obligó a vaciar barriadas enteras como Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, extendiendo los desalojos preventivos a la vecina localidad de Bédar, concretamente en el paraje residencial de El Pinar, donde la proximidad de la densa humareda amenazaba de forma directa las viviendas.

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El proceso de evacuación dejó un saldo de varios heridos de diversa consideración que precisaron asistencia hospitalaria inmediata. El caso más grave fue el de una mujer evacuada desde el término de Bédar con quemaduras de consideración, que fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería capital, centro de referencia al que también ingresó un vecino afectado por una intoxicación severa tras inhalar humo. En el mismo puesto de mando avanzado, los servicios sanitarios prestaron atenciones a otras cuatro personas aquejadas de crisis respiratorias y quemaduras de carácter leve.

Desalojo ordenado

La solidaridad almeriense se concentró durante estos duros días en las instalaciones del Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos, espacio público que las autoridades habilitaron con celeridad para dar cobijo a los evacuados. En este punto de asistencia provisional han permanecido confinadas 54 personas que carecían de una alternativa habitacional y que han recibido soporte sociosanitario, alimentos y mantas gracias a un operativo coordinado entre Protección Civil y Cruz Roja. El inicio de la desescalada permitirá ahora el desalojo ordenado de este centro de acogida a medida que los vecinos verifiquen que la seguridad en sus respectivas barriadas está garantizada.

El impacto del incendio también ha colapsado de forma severa las principales vías de comunicación del levante de la provincia. La Guardia Civil de Tráfico se ha visto obligada a mantener cortada de manera total la autovía del Mediterráneo, la A-7, en un tramo de cinco kilómetros comprendido entre los puntos kilométricos 709 y 714 en sentido creciente de la marcha, además del cierre de la carretera nacional N-340A. Estas restricciones circulatorias en el eje vertebrador del sureste peninsular han forzado el desvío de miles de turismos y camiones hacia carreteras secundarias que han registrado importantes retenciones.

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La Junta de Andalucía ha insistido en que el regreso paulatino de los afectados debe realizarse con la mayor de las cautelas, evitando aglomeraciones y respetando de manera escrupulosa los itinerarios que fijen las patrullas de la Guardia Civil y los técnicos de emergencias. Las autoridades autonómicas han recordado que, aunque las llamas ya no avanzan de forma descontrolada, es fundamental que la población civil no asuma riesgos innecesarios ni se adentre de forma unilateral en pistas forestales o terrenos agrícolas calcinados que puedan albergar puntos calientes ocultos bajo la ceniza.

Los especialistas de las brigadas del Infoca afrontan a partir de este momento unas jornadas decisivas de trabajo sobre el terreno para consolidar las líneas de defensa y evitar que posibles reactivaciones locales pongan en peligro el perímetro conseguido. El uso de maquinaria pesada para abrir cortafuegos y el riego constante de los márgenes quemados centrarán la actividad de un operativo que no abandonará la zona hasta que el incendio de Los Gallardos se dé por oficialmente extinguido, iniciando entonces la evaluación de unos daños ecológicos y materiales que tardarán décadas en repararse en la provincia.