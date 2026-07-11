La Guardia Civil hace la autopsia a los coches calcinados en Almería para intentar identificar a las víctimas

Almudena Santos BÉDAR (ALMERÍA) / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Un vehículo calcinado en el municipio almeriense de Los Gallardos.
Un vehículo calcinado en el municipio almeriense de Los Gallardos. Guardia Civil | EFE

Los agentes rastrean los bastidores de los vehículos en medio del arrasado Paraje el Curato y las casas con piscina vacías de vida

12 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cenizas que lo asfixian todo, puertas abiertas de par en par y el rastro indeleble de una huida a la desesperada. En este escenario devastado tras el voraz paso del fuego por el noroeste de la

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