Feijoo, a las críticas por su posición sobre la ley de nietos y el absentismo laboral: «Me da igual porque estoy aquí para debates valientes»
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El presidente del PP ha ironizado sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto en las últimas semanas en el cierre del XVI Congreso de Nuevas Generaciones11 jul 2026 . Actualizado a las 16:05 h.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha aprovechado su intervención en el cierre del XVI Congreso de Nuevas Generaciones (NNGG) del partido para dejar claro que le dan igual las críticas y las últimas polémicas