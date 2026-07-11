Feijoo, a las críticas por su posición sobre la ley de nietos y el absentismo laboral: «Me da igual porque estoy aquí para debates valientes»

Feijoo durante su intervención en el XVI Congreso de Nuevas Generaciones del PP. Photogenic / Claudia Alba | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha aprovechado su intervención en el cierre del XVI Congreso de Nuevas Generaciones (NNGG) del partido para dejar claro que le dan igual las críticas y las últimas polémicas