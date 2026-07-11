Antonio Jesús Castro, catedrático de Ecología de la UAL: «Este año de lluvias, lejos de traer alegría, se ha convertido en un gravísimo incendio»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Ve como causas del siniestro de Almería la deficiente ordenación del territorio y un exceso de biomasa provocado por el abandono12 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Antonio Jesús Castro es catedrático de Ecología en la Universidad de Almería (UAL) y director del Grupo de Investigación para la Sostenibilidad, la Resiliencia y la Gobernanza de Sistemas Socioecológicos (SociECOS Lab). Vive estos días