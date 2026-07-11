Antonio Jesús Castro, catedrático de Ecología de la UAL: «Este año de lluvias, lejos de traer alegría, se ha convertido en un gravísimo incendio»

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

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Antonio Jesús Castro, catedrático en Ecología de la Universidad de Almería.
Antonio Jesús Castro, catedrático en Ecología de la Universidad de Almería.

Ve como causas del siniestro de Almería la deficiente ordenación del territorio y un exceso de biomasa provocado por el abandono

12 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Antonio Jesús Castro es catedrático de Ecología en la Universidad de Almería (UAL) y director del Grupo de Investigación para la Sostenibilidad, la Resiliencia y la Gobernanza de Sistemas Socioecológicos (SociECOS Lab). Vive estos días

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