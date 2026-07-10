Las víctimas del incendio de Los Gallardos cayeron en una «trampa mortal» al huir de las llamas por una rambla

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, en el puesto de mando avanzado del incendio de Los Gallardos X de Antonio Sanz | EFE

La provincia de Almería ha despertado este viernes sumida en el dolor y la consternación tras confirmarse la que ya se considera una de las mayores tragedias humanas provocadas por el incendio forestal en la historia reciente de Andalucía.