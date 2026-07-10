Las víctimas del incendio de Los Gallardos cayeron en una «trampa mortal» al huir de las llamas por una rambla
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Hay 19 personas todavía sin localizar, de las que no se conoce su paradero. La Guardia Civil ha habilitado una oficina de denuncias para familiares de desaparecidos en el puesto de Garrucha10 jul 2026 . Actualizado a las 10:27 h.
La provincia de Almería ha despertado este viernes sumida en el dolor y la consternación tras confirmarse la que ya se considera una de las mayores tragedias humanas provocadas por el incendio forestal en la historia reciente de Andalucía.