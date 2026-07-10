Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE en el caso Leire

Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano (en el centro) y Jorge Moragas, exjefe de gabiente de Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. benito ordoñez

Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que impute formalmente por pertenencia a «organización criminal» a Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, por su papel destacado en la estructura de las denominadas cloacas de Ferraz. La Fiscalía informó este viernes además a favor de que la Unidad Central Operativa (UCO) acceda al contenido del iPhone 15 Pro Max intervenido al también expresidente de Correos, después de que el último informe policial le atribuyera una «participación preeminente» en las maniobras desplegadas para «desestabilizar causas judiciales» perjudiciales para el PSOE, el Gobierno y el entorno del presidente.

La decisión queda ahora en manos de Pedraz. Fuentes del caso consideran probable que el instructor autorice el volcado y formalice la condición procesal de Serrano, dado que el nuevo oficio de la UCO desarrolla los indicios reunidos contra él y Anticorrupción ha respaldado la diligencia. Los agentes ya leyeron sus derechos como investigado a Serrano durante el operativo de los días 27 de mayo en Ferraz en el que le intervinieron el teléfono, pero aquella actuación policial no fue una imputación judicial formal.

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La Fiscalía, sin embargo, rechaza por el momento la petición de la Guardia Civil de que los agentes puedan analizar también los terminales incautados a la gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, y a las trabajadoras de Ferraz Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro. En el caso de Serrano, la Guardia Civil reclama autorización para el «acceso, clonado, volcado, visionado y estudio» de su dispositivo, donde espera encontrar comunicaciones con Leire Díez, Santos Cerdán, Vicente Fernández y otros integrantes o colaboradores de la estructura investigada.

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La UCO coloca a Serrano en el origen mismo de la fase política de las cloacas. El 26 de abril del 2024, dos días después de que Pedro Sánchez difundiera su carta a la ciudadanía por la apertura de diligencias contra Begoña Gómez, el antiguo jefe de gabinete participó en una reunión celebrada en la Secretaría de Organización del PSOE. Allí estuvieron también Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Ion Antolín, Juan Francisco Serrano y Antonio Hernando. Díez y Dolset presentaron audios relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo.

Para los investigadores, aquella cita marcó un cambio de etapa. La red que hasta entonces se había movido alrededor de empresas públicas, expedientes de la SEPI y sociedades interpuestas pasó a trabajar en la «defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno». La UCO atribuye a Serrano relevancia «en la génesis de las actuaciones y su seguimiento» desde esa primera reunión en Ferraz, en la que participó también Cerdán, señalado como responsable político de la estructura.

Tres días después, Leire pidió a Serrano criterio para continuar. «Nosotros tendremos que seguir con lo que empezamos el viernes, ¿no?», le escribió el 29 de abril. «En principio sí, pero vamos a ver cómo van los acontecimientos», respondió él. El viernes era el 26 de abril, fecha del encuentro celebrado en la sede socialista.

Las conversaciones siguieron cuando Sánchez anunció que permanecía en la Moncloa. Serrano llamó la atención sobre una referencia pública del presidente: «Mira el jefe como cita lo de los audios». Leire contestó: «El jefe nos va a poner en un altar». La Guardia Civil relaciona ese intercambio con el material presentado en Ferraz y con el trabajo iniciado por ambos durante la crisis política abierta por la causa de Begoña Gómez.

El 28 de abril, Serrano y Leire comenzaron a utilizar Signal como canal prioritario. Los agentes destacan el traslado de sus conversaciones a una aplicación asociada a un mayor nivel de seguridad. En ese canal constan 1.487 mensajes hasta noviembre del 2025. A ellos se suman 9.355 comunicaciones de WhatsApp entre ambos desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2024.

Relación previa

Ese volumen sitúa su relación mucho antes de la operación de Ferraz. Serrano había sido jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre el 2014 y el 2018, durante la primera etapa de Sánchez como secretario general, su regreso al liderazgo socialista y su llegada a la Moncloa. Después presidió Correos hasta diciembre del 2023. Cuatro meses más tarde participó junto a Cerdán y Leire en la reunión que la UCO coloca en el nacimiento de las cloacas.

Los agentes le sitúan también en una segunda cita en Ferraz el 6 de mayo de 2024, con Leire, Cerdán y una persona identificada como «Eladio». En otra conversación, la periodista Patricia López trasladó a Díez que Javier Pérez Dolset le había dicho que «Juanma» y ella «llevaban el tema» de las «cloacas del PP».

El 20 de mayo, Leire describió a Vicente Fernández el reparto de tareas con Serrano. «A estas alturas solo queda matar a la gente mala. Y cuando digo matar, digo matar humanamente, obvio», escribió. Acto seguido añadió: «De eso nos estamos ocupando Juanma y yo». La UCO interpreta esas expresiones junto al resto de mensajes, reuniones y daciones de cuentas, no como comentarios políticos aislados.

Serrano continuó recibiendo información durante el verano del 2024. Leire le mantuvo al tanto de sus encuentros con Villarejo, al que se referían como «el de la boina». En una de esas comunicaciones le aseguró: «El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe». Los investigadores sostienen que Serrano y Cerdán conocieron los «pormenores» de las reuniones con el excomisario.

La UCO le atribuye así una posición próxima al núcleo de dirección. Cerdán aparece en un plano superior por poner a disposición de la red el dinero, el personal, los viajes y las dependencias del PSOE. Leire figura como ejecutora de las operaciones. Serrano surge como enlace con el círculo histórico de Sánchez, participante en las reuniones fundacionales y receptor de información sobre las gestiones con Villarejo.

El informe incorpora también su intervención en la contratación de Leire en Correos. Vicente Fernández habló con Serrano en mayo del 2021 sobre «lo que hablamos de Leire» y le preguntó si podían «ponerlo ya en marcha». Cuando ella quiso conocer el resultado, Vicente le garantizó: «No te preocupes porque lo tuyo sale».

La Guardia Civil sostiene que Serrano confirmó su incorporación antes de que se anunciara el procedimiento para cubrir el puesto. Leire participó después en la elaboración del perfil profesional, recibió de un directivo de Correos el mensaje «modifica lo q estimes» y terminó siendo seleccionada tras descartarse al menos cinco candidaturas internas. Entró en noviembre de 2021 y cuatro meses después pasó a dirigir Filatelia y Relaciones Institucionales, con dependencia directa de la Presidencia de Correos.